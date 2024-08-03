Wildberries меняет «крышу»

В апреле текущего года стало известно о том, что в Улан-Удэ запланировано строительство крупного логистического центра по поставке товаров из Китая в Россию при помощи Wildberries. Но недавно перспективы как-то затормозились. Оказалось, что акционеры компании заняты бракоразводными процессами. Соответственно, речь о развитии пока не идет. Насколько семейные разборки могут повлиять в регионе на качество, а также на цены товаров, расскажет «Номер один».В апреле текущего года г-жа Татьяна Бакальчук (основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. - Прим. ред.) провела переговоры с местными властями по поводу строительства логистического центра Wildberries на территории нашего региона.Такая инициатива позволила бы жителям Бурятии намного быстрее получать товары прежде всего китайского производства. Ведь зачастую их доставка осуществляется «большим крюком» - через заезд в Москву. Но карты дивной перспективы спутал семейный скандал миллиардеров.По данным РБК, руководитель компании Татьяна Бакальчук (в девичестве Ким. - Прим. ред.) родилась в Подмосковье, после окончания вуза работала репетитором английского языка, а в начале 2000-х познакомилась с будущим мужем - предпринимателем Владиславом Бакальчуком. Спустя несколько лет супружеская пара основала маркетплейс под названием Wildberries.Решение создать интернет-магазин Бакальчук в свое время объяснила так: «У мужа в Москве была маленькая компания, которую он зарегистрировал вдвоем с приятелем. Сначала они пытались продавать компьютеры, а затем стали интернет-провайдерами».На тот момент Бакальчук родила первого ребенка. По ее словам, «денег постоянно не хватало», а из репетиторства на дому, когда в соседней комнате плакала дочка, ничего не вышло. Тогда будущая основательница российского маркетплейса и задумалась о бизнесе в интернете.По словам предпринимательницы, она «всегда неуютно чувствовала себя в универмагах при общении с продавцами» и «стала думать, как покупать вещи, минуя магазины».Бакальчук неоднократно говорила, что ее компании деньгами на раскрутку не помогали. Тем не менее, как сообщал в 2020 году The Bell (признан Министерством юстиции Российской Федерации иностранным агентом), Бакальчук приходится родственницей вице-президенту «Роснефти» Сергею Цою, который в прошлом возглавлял пресс-службу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.По данным СПАРК, в июле 2005 года Владислав Бакальчук владел 100% в ООО «Универсальные технологии». Компании принадлежал интернет-провайдер UTech, оказывающий услуги в нескольких округах Москвы. Затем он продал партнеру долю в совместном бизнесе.«Все, что удалось выручить, мы вложили в компанию. Точную сумму не вспомню. Кажется, 3 млн рублей. Или 4 млн. Не астрономически много, но тогда эти деньги нам здорово помогли», - говорила Татьяна Бакальчук.Предпринимательница рассказывала, что первое время зарабатывала на перепродаже обуви и одежды из французских и немецких каталогов 3 Suisses и Otto.По словам Татьяны Бакальчук, сначала она сама оформляла заказы, принимала товары и организовывала доставку, а складом служила съемная квартира, в которой они с мужем жили первое время.Бакальчук также рассказывала, что решила продавать товары без предоплаты, а наценку на них установила всего +10% против 15-30%, как было в то время на рынке.Постепенно компания Wildberries начала развивать сеть пунктов выдачи заказов и открывать их по франшизе. На конец 2022 года сеть насчитывала более 27 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), из которых более 13 тысяч работали по франшизе.На данный момент Татьяна Бакальчук занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 7,4 млрд долларов.В январе 2024 года у компании сгорел склад в Санкт-Петербурге, где работали нелегальные мигранты. Было возбуждено уголовное дело. 31 марта Ura.ru сообщало, что депутат Государственной Думы Сергей Миронов призвал навсегда закрыть Wildberries за покрытие нелегальных мигрантов.После произошедшего Wildberries сообщила об убытках, которые понесли владельцы сгоревших товаров: их сумма составила более 10 млрд рублей. По оценкам экспертов, ущерб может быть еще больше - до 17 млрд. При этом источники РБК рассказали, что склад застрахован не был.Так, над компанией начали сгущаться тучи и возникли условия для поглощения успешной коммерческой структуры. Добавили сложностей и проблемы в личной жизни семьи миллиардеров.Как известно, у любой успешной женщины, а Бакальчук относится к ним, не может хватать времени и сил на все. Идеальная история может быть только в сказках. Серьезным провалом стала личная жизнь миллиардерши, которая к весне 2024 года затеяла бракоразводный процесс с Владиславом Бакальчуком.Как выяснил Forbes, согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит всего 1% в ООО «Вайлдберриз», гендиректором которого является его супруга Татьяна. Ей же принадлежат остальные 99%.Поскольку бизнес основали оба супруга (хотя идея была жены), муж решил поделить богатство более справедливо. Добавим, что по семейному законодательству все, что нажито супругами в совместном браке, делится при разводе пополам. Но это в идеале.В июне Татьяна Бакальчук объявила об объединении с компанией Russ. В заявлении отмечалось, что цель объединения - «совместное создание новейшей цифровой торговой платформы» и «нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы».В письме, которое глава Russ Мирзоян и Бакальчук написали Владимиру Путину, они утверждали, что сделка позволит создать в России «сильнейшего конкурента» таким глобальным компаниям, как Amazon, Alphabet, Alibaba со складами, офлайн-магазинами и офисами по всему миру. В общем, накидали фантазий выше крыши. Якобы одним из направлений проекта станет создание «крупнейшей цифровой банковской сети и платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT.20 июня стало известно, что Владимир Путин поручил замглавы администрации президента Максиму Орешкину поддержать объединение Wildberries и Russ.Поскольку Бакальчук почувствовал, что при разводе ему мало что светит, он побежал за защитой к Рамзану Кадырову. Глава Чечни заявил об «откровенном и наглом рейдерском захвате» Wildberries. Кадыров уточнил, что «рейдеры» оградили Татьяну Бакальчук от мужа и детей, поэтому у супругов нет возможности обсудить происходящее. А с начала июля активы Wildberries «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor.Ответственность за «рейдерский процесс» глава Чечни возложил на братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также «нескольких известных кавказцев», не уточняя их имен. Кадыров поручил защитить бизнес и вернуть Татьяну в семью. Этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов. Тот же, в свою очередь, пообещал, что поручения президента Чечни будут выполнены «быстро и на сто процентов».В ответ Татьяна Бакальчук отреагировала на сообщения о «рейдерском захвате» Wildberries легко и непринужденно. Она назвала происходящее «разводом». По ее словам, все было согласовано с Владиславом Бакальчуком, который лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Источник Forbes на рынке электронной коммерции, знакомый с ситуацией в Wildberries, сообщил, что сейчас через Мирзояна согласовываются все ключевые решения и увольняются ключевые работники компании.Судя по всему, мы становимся свидетелями очередного передела собственности. А расторжение брака - это лишь прикрытие для поглощения самой успешной в своей сфере компании.Так, за два года около 180 крупных частных компаний перешли под контроль государства либо игроков, так или иначе связанных с государством. Классическим примером является перевод в 2022 году активов McDonald’s на баланс структур, работающих под спешно созданным брендом «Вкусно и точка» бизнесмена и члена Совета Федерации РФ Арсена Канокова. Который позволил ему увеличить свое состояние с 750 млн долларов до 1,2 млрд долларов. При этом McDonald’s и его обновленная версия «Вкусно и точка» отличаются друг от друга как солнце и луна.Вполне возможно, что подобное может произойти и с Wildberries. Безусловно, компания останется, а вот что касается качества, скорости и относительной дешевизны ее услуг, то в будущем трудно надеяться на сохранение ранее крепких позиций на рынке.Так, в Бурятии компанией недавно введена плата за доставку товаров до региона. Поскольку расстояния до республики с запада РФ велики, поэтому население региона платит больше, чем жители центральных городов страны.Тем не менее, по словам улан-удэнского экономиста Анатолия Масловского, «новые форматы торговли вытесняют классические торговые центры, которые закрываются на западе, так как у них нет перспектив.У маркетплейсов отсутствует оптовое звено. Соответственно, цены не накручиваются так, как в классической торговле, что имеет значение для населения, страдающего от инфляционного давления.Насколько при этом будут дешевы товары, поставляемые маркетплейсами, еще больший вопрос. Ведь, помимо скандалов в духе сериала «Игры престолов», импорт товаров массового потребления из Китая сталкивается с все большими трудностями по их оплате. Также нас очень интересует, на какой все-таки стадии сейчас находится создание логистического терминала в Улан-Удэ. Однако в компании Wildberries нам не смогли оперативно ответить.Фото: «Номер один»