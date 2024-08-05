Экономика и бизнес 05.08.2024 в 14:04

Эксперт предсказал кризис энергосистемы без действий со стороны власти

Не все главы регионов понимают всю глубину грядущего коллапса
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Текст: Иван Иванов
Эксперт предсказал кризис энергосистемы без действий со стороны власти
Профессор Высшей школы экономики, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик» Марат Баширов опубликовал пост о ситуации в энергосистемах регионов страны, когда в Сибири зимой поселки оказываются без света и тепла, а на юге жара вызывает глобальные сбои в электроснабжении. Эксперт задается вопросом, как энергокризис мог разразиться в стране с огромными запасами энергоресурсов?

По словам Марата Баширова, о дефиците мощности энергетики начали говорить лет пять назад. Ведь энергосистема, работающая еще со времен СССР, не предполагала нынешних нагрузок с электрокотлами зимой и кондиционерами летом.

Власти также давно знали об этой проблеме, но особых мер никто не предпринимал.

«Никто вдруг не решил поднимать тариф больше чем 4% СЭП, никто не кинулся строить новые электростанции и реконструировать старые энергообъекты. В Сибири и на Дальнем Востоке, кажется, до сих пор никто не рассматривает ветхие сети как серьезную проблему – до той поры, пока в 40-градусный мороз какая-нибудь подстанция не выйдет из строя и не погаснет полрегиона. Тогда, конечно, вспомнят, сколько лет эксплуатируется какая-нибудь условная ТЭЦ в Бурятии, и сколько тащит на себе нагрузки старый кабель в Хакасии», - пишет профессор.

Марат Баширов считает, что, поскольку на модернизацию и реконструкцию энергообъектов требуются немалые средства, властям пока проще закрыть глаза на вопли энергетиков, которые худо-бедно, но справляются со своими ремонтами к отопительному сезону. Пока не «бахнет».

«Так вот, начало «бахать». И возникает вопрос, кому нужна дешевая энергия, которой по сути чаще нет, чем есть?», - задается вопросом эксперт.

По мнению профессора, проблему кризиса в энергосистеме можно решить без резкого повышения тарифов для населения. Для этого энергетики предлагают властям подписать регуляторные соглашения с понятным объемом инвестиций из тарифных средств. Это поможет решить вопросы с тысячами просроченных договоров на присоединение, с дырами в ремонтных и инвестиционных программах.

«Это, пожалуй, единственное, что способно сейчас спасти рассыпающуюся энергосистему. Однако, не все губернаторы понимают всю глубину грядущего коллапса. Ведь в этой игре каждый борется исключительно за свои интересы. А вот проигрывает пока... энергосистема. И люди», - резюмировал Марат Баширов.

Напомним, в последние годы энергосистема Бурятии окончательно пришла в упадок: износ оборудования превысил 80%. Старые ЛЭП и подстанции не способны выдержать растущую нагрузку. Это показала прошлая зима. Что будет следующей – боятся прогнозировать даже сами энергетики.

Фото: «Номер один»
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