Экономика и бизнес 09.08.2024 в 12:46

В Бурятии открыт прием заявок на участие в программе «Акселератор социальных проектов»

Это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии открыт прием заявок на участие в программе «Акселератор социальных проектов»
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии принять участие в образовательной программе «Акселератор социальных проектов», которая начнется с 10 сентября 2024 года.

«Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно.
 
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают менее одного года и физических лиц, заинтересованных в начале работы в сфере социального предпринимательства, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в 2024-2025 гг.

На мероприятии расскажут о технологиях продвижения социальных проектов и использования в этом нейросетей, приведут примеры успешного опыта социальных предпринимателей. Также участники получат информацию о господдержке: как получить гранты, льготы и субсидии.

Спикерами образовательных мероприятий выступают приглашенные федеральные эксперты-практики с опытом реализации проектов в сфере социального предпринимательства разных городов России.
 
После прохождения обучения участникам выдадут сертификаты.

Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
Участие абсолютно бесплатно, количество мест ограничено.
 
Обязательная регистрация по ссылке.

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