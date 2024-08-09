Экономика и бизнес 09.08.2024 в 12:46
В Бурятии открыт прием заявок на участие в программе «Акселератор социальных проектов»
Это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий
Текст: Иван Иванов
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии принять участие в образовательной программе «Акселератор социальных проектов», которая начнется с 10 сентября 2024 года.
«Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно.
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают менее одного года и физических лиц, заинтересованных в начале работы в сфере социального предпринимательства, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в 2024-2025 гг.
На мероприятии расскажут о технологиях продвижения социальных проектов и использования в этом нейросетей, приведут примеры успешного опыта социальных предпринимателей. Также участники получат информацию о господдержке: как получить гранты, льготы и субсидии.
Спикерами образовательных мероприятий выступают приглашенные федеральные эксперты-практики с опытом реализации проектов в сфере социального предпринимательства разных городов России.
После прохождения обучения участникам выдадут сертификаты.
Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие абсолютно бесплатно, количество мест ограничено.
Обязательная регистрация по ссылке.
«Акселератор социальных проектов» — это шесть недель интенсивного обучения и практических занятий. Часть программы пройдет в режиме онлайн, а финальная защита проектов – очно.
Как сообщили в Минпромторге Бурятии, образовательная программа ориентирована на предпринимателей, которые работают менее одного года и физических лиц, заинтересованных в начале работы в сфере социального предпринимательства, хотят найти инвестора для своего проекта и подготовиться к подаче заявок на гранты в 2024-2025 гг.
На мероприятии расскажут о технологиях продвижения социальных проектов и использования в этом нейросетей, приведут примеры успешного опыта социальных предпринимателей. Также участники получат информацию о господдержке: как получить гранты, льготы и субсидии.
Спикерами образовательных мероприятий выступают приглашенные федеральные эксперты-практики с опытом реализации проектов в сфере социального предпринимательства разных городов России.
После прохождения обучения участникам выдадут сертификаты.
Программа «Акселератор социальных проектов» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Участие абсолютно бесплатно, количество мест ограничено.
Обязательная регистрация по ссылке.