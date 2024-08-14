Экономика и бизнес 14.08.2024 в 10:35

Бизнесменов Бурятии приглашают на Дальневосточный форум предпринимателей

Он станет площадкой для обсуждения перспектив развития малого и среднего бизнеса
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Текст: Иван Иванов
Бизнесменов Бурятии приглашают на Дальневосточный форум предпринимателей
23–24 августа 2024 года в Хабаровске состоится VI Дальневосточный форум предпринимателей. Он станет площадкой для обсуждения перспектив развития малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке.

Организаторами форума выступают правительство Хабаровского края и министерство промышленности и торговли России. Партнерами форума являются региональное отделение «ОПОРЫ России» и межрегиональное отделение «Деловой России», а также иные деловые объединения предпринимателей.

«Форум является традиционным масштабным мероприятием, объединяющим представителей бизнеса Дальневосточного федерального округа, общественных объединений предпринимателей, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов России, органов местного самоуправления, финансовых организаций, институтов развития бизнеса, компаний с государственным участием. Сквозной тематикой форума предпринимателей станет вовлечение малого и среднего бизнеса в обеспечение технологического суверенитета, а также адаптация потребительского рынка к текущим запросам и вызовам: стратегии и возможности», - сообщили в Центре поддержки экспорта Республики Бурятия.

В качестве ключевых мероприятий форума планируется проведение стратегических сессий и круглых столов по развитию малого бизнеса, приграничной логистики и транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, взаимодействия предпринимателей с крупными корпорациями. Также планируется к обсуждению вопросы снятия административных барьеров, поддержки семейного предпринимательства.

Новое перспективное направление, которое будет обсуждаться на площадках форума – поддержка региональных брендов.

Регистрация участников форума доступна на сайте: дальневосточный-форум.рф.

По всем вопросам, связанным с участием в форуме, необходимо обращаться в министерство экономического развития Хабаровского края: aanesterenko@khv.gov.ru, тел. (4212) 40-20-00, доб. 2546, 2583, 2055.

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
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