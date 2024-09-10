Экономика и бизнес 10.09.2024 в 11:29

Бурятия на ВЭФ-2024 заключила соглашения на 259 млрд рублей

В республике подводят итоги участия в масштабном форуме
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия на ВЭФ-2024 заключила соглашения на 259 млрд рублей
На Восточном экономическом форуме, состоявшемся на минувшей неделе во Владивостоке, Бурятия заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 259 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Самые крупные из них – о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций). А также биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и «Сибагро».

- Владимир Путин дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Президент России также поручил выделить 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных и арктических городов дополнительно сверх утверждённого лимита бюджетных кредитов на период с 2025 по 2030 год, которые регионы могут получить по стандартному распределению.

- Лидерами по реализации мастер-планов сейчас являются Сахалинская и Магаданская области, Бурятия, а также Камчатский и Хабаровский края. Благодарю коллег за набранный темп, прошу и в дальнейшем его наращивать, - заявил глава государства.

В рамках ВЭФ-2024 Владимир Путин открыл новый флагман промышленности не только республики, но и всего Дальнего Востока - ГОК «Озерный», крупнейший в России производитель цинкового концентрата.

Министр спорта России Михаил Дегтярев и глава Бурятии Алексей Цыденов открыли четыре «умные» спортивные площадки в Улан-Удэ, Гусиноозерске и Аршане. На них установлено современное спортивное оборудование и игровые зоны. Многофункциональные комплексы оснащены цифровыми сервисами, которые позволяют без помощи инструктора выстроить персональную программу занятий и получить рекомендации по безопасному выполнению упражнений.

Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь АРАССВА Лим Бён Джин и другие делегации и гости.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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