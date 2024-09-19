Экономика и бизнес 19.09.2024 в 09:58

«ТимлюйЦемент» принял участие во втором фестивале

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Текст: Служба информации "Номер один"
«ТимлюйЦемент» принял участие во втором фестивале

Мероприятие состоялось на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Цель фестиваля – ознакомить детей и взрослых с достижениями и перспективами развития промышленности Бурятии. Для этого представители свыше 30 организаций и предприятий республики, в том числе сотрудники ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), подготовили интерактивные выставки, мастер-классы и конкурсы.



Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Бурятия, ВСГУТУ, региональные отделения Союза машиностроителей России (при поддержке Комитета по социальной и молодежной политике администрации г. Улан-Удэ) и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». По оценкам организаторов, фестиваль посетили более 5 тысяч школьников и студентов.

Работники ООО «ТимлюйЦемент» подробно рассказали посетителям заводской локации о технологии производства цемента, продемонстрировали на видеомониторах основное оборудование, используемое в каждом цехе.

В частности, студенты и школьники смогли посмотреть, как работает карьерная техника на Таракановском месторождении известняков и порфироидов – сырьевой базе предприятия. Также молодежи представили коллекцию минералов, хранящуюся в корпоративном музее: образцы ожелезненного, флюоритового, слоистого, кристаллического известняков, разные виды диоритов, друзы кальцита. Помимо этого, ребята увидели на экранах работающие сырьевые и цементные мельницы, вращающиеся печи. Каждый желающий мог подержать в руках материалы выставки: минералы, образцы сырьевых компонентов и клинкера, готовой продукции, мелющие тела, которыми загружают сырьевые и цементные мельницы.

Специалисты производственно-технологического отдела показали посетителям, как функционирует технологический портал ООО «ТимлюйЦемент». Мнемосхема предприятия позволяет в реальном времени отслеживать параметры работы основного оборудования, технологических процессов, а также результатов химических проб и анализов.

В свою очередь сотрудники санитарно-промышленной лаборатории завода вместе с участниками фестиваля измерили скорость ветра, уровень шума, запыленность воздуха разными методами. Вместе с лаборантом аналитического отдела испытательного подразделения ООО «ТимлюйЦемент» школьники и студенты проводили титрование – определяли содержание карбоната кальция и карбоната магния в пробах известняка.

Востребованной участниками фестиваля стала привезенная заводчанами познавательная «игра-ходилка» под названием «Кто быстрее изготовит качественный цемент?». Дети с удовольствием кидали кубик и передвигались по игровому полю, как фишки, попутно изучая этапы и особенности производства базового стройматериала.

«ТимлюйЦемент» впервые на «Технофесте», – комментирует итоги фестиваля руководитель службы управления персоналом ООО «ТимлюйЦемент» Наталья Новикова. – Фестиваль стал для нас прекрасной возможностью рассказать учащимся о цементном производстве, показать, насколько это сложный, интересный и многогранный процесс, требующий участия самых разных специалистов – от технологов и инженеров до айтишников и даже гуманитариев. Судя по тому, что у площадки «ТимлюйЦемента» было многолюдно, нашим сотрудникам удалось заинтересовать и вдохновить молодежь!»

 

Фото: ООО «ТимлюйЦемент» (группа компаний АО «ХК «Сибцем»)

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ТимлюйЦемент технофест Бурятия

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