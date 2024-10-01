В Бурятии хотят уменьшить роль дизельного топлива

Сжиженный природный газ (СПГ) видится в обозримом будущем хорошим вариантом для Бурятии. Позиции сжиженного углеводородного газа (СУГ) и обычного топлива хотят поколебать. Цены на них огорчают, плюс есть экологические моменты.«У нас сегодня производители СУГов – это и Ангарск, и Усть-Кут, естественно, они работают на экспорт. Там цена в евро и долларах, и так далее, им это интереснее. Сегодня с Иркутской нефтяной компанией дальше продолжаем переговоры, чтобы все-таки для прибайкальского региона СУГи стали подешевле», - отметил Евгений Луковников во время обсуждения в Народном Хурале вопроса о даче согласия на его назначение на должность зампреда правительства Бурятии.Одновременно Луковников указал, что СПГ все равно дешевле.«Две площадки определены на территории Иркутской области – это Братск («Роснефть») и станция Усть-Кут («Иркутская нефтяная компания»). На следующий год монтируются две сжижающие станции, которые будут поставлять СПГ. Основное направление – это на газомоторку, т. е. вытеснить дизельное топливо с, так будем говорить, восточного полигона. Потому что солярка достаточно дорогостоящая и все транспортные компании просят, чтобы перейти на более эффективный вид топлива», - сказал Евгений Луковников.Он также подчеркнул, что то, что будет производиться, «будем использовать в системе ЖКХ. Основной акцент – это перевод теплогенерации на газ. Сегодня у нас 34 новых газовых котельных работают. За четыре года нареканий никаких не было».Луковников напомнил, что, если заработает «Сила Сибири-2», то есть договоренность с «Газпромом» о переводе на природный газ генерации в Улан-Удэ. В мастер-плане Северобайкальска генерация – перевод на природный газ и вопрос отрабатывается с «Газпромом». Там надо протянуть 130-километровый трубопровод до Северобайкальска.Также есть планы строительства газовой котельной в Закаменске. Правда, пока там предполагается использовать СУГ.«Тоже тариф просчитан. Финмодель - сейчас работаем по источникам. Ситуация тяжелая в экономике, были инвесторы, но то, что СВО и так далее, немного пока отошли. Но ищем из других программ, которые сегодня доступны для Дальневосточного федерального округа. В следующий сезон зайдем на строительство этой котельной, предпроектные работы все есть», - рассказал чиновник.Фото: «Номер один»