Экономика и бизнес 07.10.2024 в 13:28

В Бурятии состоится уникальный международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт»

Успей зарегистрироваться и узнать о реальных шагах по выходу на международные маркетплейсы
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии состоится уникальный международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт»
Центр поддержки экспорта Бурятии при поддержке правительства РБ приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в уникальном международном форуме «Онлайн-торговля – выход на экспорт». 14 октября эксперты маркетплейсов Alibaba (Китай), Унэгуй (Монголия), NAADA (Монголия) и Sunrise (Китай) расскажут предпринимателям Бурятии все секреты выходов на международные электронные рынки.

Программа форума включает в себя:

- Методы и стратегии для успешного выхода на международные рынки через электронные торговые площадки Монголии и Китая;

- Кейсы и инструменты от ведущих экспертов e-commerce:

• Евгений Любченко, компании МД-Инсайт платформа Alibaba.com

• Цокто Балсунаев, мини-программа «MADE IN RUSSIA» на базе Wechat - цифровая платформа для российских экспортеров и китайских импортеров

• Константин Гайворонский, бизнесмен и блогер - цифровой инфлюенсер в Китае

• Долгион Энхсайхан, ANT CELL GROUP платформа NADAA.MN Монголия

• Игорь Бахтин, компании Sunrise - маркетплейсы Китая

• Сандуй Баярсайхан, платформа Унэгуй (Монголия)

• Субанаков Георгий, компания «Gluz – электронная торговля с Китаем».

Участники форума получат возможность обменяться опытом и знаниями, установить новые деловые контакты и познакомиться с передовыми технологиями и инструментами для эффективного управления процессами экспорта через электронные торговые площадки. Мы уверены, что участие в этом форуме принесет вам ценную информацию и поможет расширить ваши знания и опыт в области международной торговли.

Успей зарегистрироваться на форум и узнать все о выходе на международные маркетплейсы из первых уст.

Встреча пройдет в конференц-зале «Гранд Бурятия» 14 октября 2024 года. Регистрация начинается в 9:30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Контакты: 8-800-30-30-123 (8-127, 128, 129, 130, 131), export@msp03.ru

Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: «Номер один»
Теги
форум

Все новости

Глава Бурятии поздравил президента России с днем рождения
07.10.2024 в 13:41
В Бурятии состоится уникальный международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт»
07.10.2024 в 13:28
В Улан-Удэ опять идет акция «Город без покрышек»
07.10.2024 в 13:04
Молодежь Бурятии не горит желанием подключаться к «Пушкинской карте»
07.10.2024 в 12:50
В Бурятии прогнозируют ухудшение погоды
07.10.2024 в 12:41
Главу Следкома Бурятии отправили в отставку
07.10.2024 в 12:35
В Бурятии не будут убивать медведицу, вышедшую к реке
07.10.2024 в 12:07
В центре Улан-Удэ построят новый квартал
07.10.2024 в 11:50
В Бурятии простились с бойцом, погибшим более полутора лет назад
07.10.2024 в 11:47
Начался ремонт дороги в Хоринском районе Бурятии
07.10.2024 в 11:29
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 октября

Читайте также
На севере Бурятии угольные котельные переведут на газ
Сейчас рассматриваются два варианта поставки газа
07.10.2024 в 11:10
Угольное месторождение в Бурятии включили в ТОР
В его разработку планируют вложить свыше 13 млрд рублей
03.10.2024 в 16:58
Жители Бурятии выбирают Москву
На долю столицы страны приходится почти половина всего пассажиропотока
03.10.2024 в 14:43
Бурятская облепиха покоряет рынок Монголии
Продукция из Селенгинского района пришлась по душе жителям этой страны
03.10.2024 в 14:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru