Экономика и бизнес 07.10.2024 в 13:28
В Бурятии состоится уникальный международный форум «Онлайн-торговля - выход на экспорт»
Успей зарегистрироваться и узнать о реальных шагах по выходу на международные маркетплейсы
Текст: Иван Иванов
Центр поддержки экспорта Бурятии при поддержке правительства РБ приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в уникальном международном форуме «Онлайн-торговля – выход на экспорт». 14 октября эксперты маркетплейсов Alibaba (Китай), Унэгуй (Монголия), NAADA (Монголия) и Sunrise (Китай) расскажут предпринимателям Бурятии все секреты выходов на международные электронные рынки.
Программа форума включает в себя:
- Методы и стратегии для успешного выхода на международные рынки через электронные торговые площадки Монголии и Китая;
- Кейсы и инструменты от ведущих экспертов e-commerce:
• Евгений Любченко, компании МД-Инсайт платформа Alibaba.com
• Цокто Балсунаев, мини-программа «MADE IN RUSSIA» на базе Wechat - цифровая платформа для российских экспортеров и китайских импортеров
• Константин Гайворонский, бизнесмен и блогер - цифровой инфлюенсер в Китае
• Долгион Энхсайхан, ANT CELL GROUP платформа NADAA.MN Монголия
• Игорь Бахтин, компании Sunrise - маркетплейсы Китая
• Сандуй Баярсайхан, платформа Унэгуй (Монголия)
• Субанаков Георгий, компания «Gluz – электронная торговля с Китаем».
Участники форума получат возможность обменяться опытом и знаниями, установить новые деловые контакты и познакомиться с передовыми технологиями и инструментами для эффективного управления процессами экспорта через электронные торговые площадки. Мы уверены, что участие в этом форуме принесет вам ценную информацию и поможет расширить ваши знания и опыт в области международной торговли.
Успей зарегистрироваться на форум и узнать все о выходе на международные маркетплейсы из первых уст.
Встреча пройдет в конференц-зале «Гранд Бурятия» 14 октября 2024 года. Регистрация начинается в 9:30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Контакты: 8-800-30-30-123 (8-127, 128, 129, 130, 131), export@msp03.ru
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: «Номер один»
Программа форума включает в себя:
- Методы и стратегии для успешного выхода на международные рынки через электронные торговые площадки Монголии и Китая;
- Кейсы и инструменты от ведущих экспертов e-commerce:
• Евгений Любченко, компании МД-Инсайт платформа Alibaba.com
• Цокто Балсунаев, мини-программа «MADE IN RUSSIA» на базе Wechat - цифровая платформа для российских экспортеров и китайских импортеров
• Константин Гайворонский, бизнесмен и блогер - цифровой инфлюенсер в Китае
• Долгион Энхсайхан, ANT CELL GROUP платформа NADAA.MN Монголия
• Игорь Бахтин, компании Sunrise - маркетплейсы Китая
• Сандуй Баярсайхан, платформа Унэгуй (Монголия)
• Субанаков Георгий, компания «Gluz – электронная торговля с Китаем».
Участники форума получат возможность обменяться опытом и знаниями, установить новые деловые контакты и познакомиться с передовыми технологиями и инструментами для эффективного управления процессами экспорта через электронные торговые площадки. Мы уверены, что участие в этом форуме принесет вам ценную информацию и поможет расширить ваши знания и опыт в области международной торговли.
Успей зарегистрироваться на форум и узнать все о выходе на международные маркетплейсы из первых уст.
Встреча пройдет в конференц-зале «Гранд Бурятия» 14 октября 2024 года. Регистрация начинается в 9:30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Контакты: 8-800-30-30-123 (8-127, 128, 129, 130, 131), export@msp03.ru
Напомним, мероприятия Центра поддержки экспорта Бурятии проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Фото: «Номер один»
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