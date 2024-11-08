Экономика и бизнес 08.11.2024 в 09:51

Юбилейный Восточный экономический форум пройдет в сентябре 2025 года

На нем будут продемонстрированы достижения Дальнего Востока последних лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Юбилейный Восточный экономический форум пройдет в сентябре 2025 года

Организационный комитет ВЭФ принял решение, что юбилейный, X Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года (возрастное ограничение 6+). На нем будут продемонстрированы достижения Дальнего Востока последних лет.

Бурятия каждый год принимает участие в ВЭФе. В этом году Бурятия заключила 12 соглашений на общую сумму 259 млрд рублей.

С 2015 по 2024 годы на Восточном экономическом форуме было подписано 2480 соглашений на общую сумму свыше 29 трлн. рублей.

Они были направлены на строительство инфраструктурных объектов, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности, транспортной и логистической сетей, а также социально-экономическое развитие регионов России.

- Восточный экономический форум стал одним из инструментов развития Дальнего Востока и всей страны. На форуме поднимаются самые актуальные стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Все решения направлены на то, чтобы повышалось качество жизни дальневосточников, а сам Дальний Восток становился точкой притяжения для инвесторов, квалифицированных специалистов, студентов и людей с активной жизненной позицией. Форум даёт возможность укрепить международное сотрудничество, усилить партнёрские связи с дружественными странами и привлечь новые инвестиции в нашу страну. В этом году было подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более 7 тыс. человек из 75 стран мира. Началась подготовка к юбилейному X форуму. Уверен, что предстоящий форум вызовет не меньший интерес у политиков, предпринимателей и экспертов, – отметил зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

На юбилейном форуме обсудят единые механизмы и решения для укрепления экономики ДФО и всей страны. Традиционно в рамках форума на выставке «Улица Дальнего Востока» будут представлены достижения регионов.

Возрастное ограничение 6+


Фото: правительство РБ


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