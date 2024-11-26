Экономика и бизнес 26.11.2024 в 14:24

В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода

Теперь производство личинок омуля увеличится в два раза
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода

В Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбзавода. Теперь производство личинок омуля на нем увеличится в два раза. На обновление завода было выделено более 300 млн рублей в рамках федерального проекта «Сохранения озера Байкал» национального проекта «Экология».

- Оборудование не менялось с советских времён, поэтому предприятию давно требовалось обновление. Благодаря реализации национального проекта «Экология» масштабная реконструкция стала возможной. На объекте подрядчик приступил к завершающим работам. Готовность на сегодня составляет 95%, - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Строители обновили садковую базу, инкубационный цех, цех подращивания, построили новую насосную станцию и газовую котельную.

- В здании провели ремонт кровли, фасада, полов, стен и технического оборудования. По всему предприятию отремонтировали инженерные сети: электроснабжение, наружное освещение, наружное водоснабжение, наружные канализации и наружное теплоснабжение, а также благоустроили территорию, прилегающую к заводу, - сообщил начальник кправления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

После реконструкции рыбзавода его мощность по выпуску личинок омуля увеличится в два раза — с 500 миллионов до 1 миллиарда. Кроме того, впервые за десять лет возрастёт мощность по выпуску молоди рыбы — до двух миллионов штук. Эти меры позволят постепенно увеличивать количество байкальского эндемика.

Большереченский рыбзавод - первое предприятие в Бурятии, созданное для искусственного воспроизводства омуля еще в 1933 году. Завод занимается разведением омуля уже 90 лет.

 

Фото: управление капстроительства РБ

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