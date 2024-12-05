Экономика и бизнес 05.12.2024 в 14:06

На прием в «Бурятэнерго» теперь можно записаться через специальный сервис

Он поможет уменьшить очереди
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Текст: Татьяна Рощина
На прием в «Бурятэнерго» теперь можно записаться через специальный сервис
Фото: пресс-службы Россети Сибирь
В филиале «Бурятэнерго» появился сервис предварительной записи через Интернет. Теперь попасть в Центр обслуживания потребителей можно, выбрав дату и время за две недели до визита по специальной ссылке.

Новый сервис поможет уменьшить очереди. Ежедневно в компанию поступает много обращений и заявок от потребителей. Специалисты Центра обслуживания потребителей филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» не всегда успевают принять всех желающих в рабочее время. Введение предварительной записи должно упорядочить процесс приема жителей, повысить эффективность работы и улучшить эмоциональный контакт между потребителями и энергетиками.

- У нас и раньше была возможность записаться на прием заранее, но для этого нужно было прийти в наш офис или записаться на официальном сайте компании. Такой формат не всегда удобен для мобильных потребителей. С введением дополнительного онлайн-сервиса мы рассчитываем сделать услугу более доступной. Жителям это позволит эффективно планировать свое время, - рассказала начальник управления взаимодействия с клиентами филиала «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» Елена Дзюменко.

Заявки на прием можно оформить через сайт ПАО «Россети Сибирь», по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 и по специальной ссылке.
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