Экономика и бизнес 07.12.2024 в 12:05
Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ
На ней можно приобрести не только мясную продукцию
Текст: Татьяна Жамсуева
Жителей города приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную мясную ярмарку. Она продлится в течение двух дней - 7 и 8 декабря, как сообщают в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы и другие дары природы от производителей со всей республики по адресам:
ТРЦ «Capital Mall» пр. Автомобилистов, д. 4а/1;
ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;
ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;
Торговые ряды «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а.
Фото: Номер один
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