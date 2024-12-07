Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ

Жителей города приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную мясную ярмарку. Она продлится в течение двух дней - 7 и 8 декабря, как сообщают в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы и другие дары природы от производителей со всей республики по адресам:

ТРЦ «Capital Mall» пр. Автомобилистов, д. 4а/1;

ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;

Торговые ряды «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а.





Фото: Номер один