Экономика и бизнес 07.12.2024 в 12:05

Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ

На ней можно приобрести не только мясную продукцию
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ

Жителей города приглашают на традиционную республиканскую сельскохозяйственную мясную ярмарку. Она продлится в течение двух дней - 7 и 8 декабря, как сообщают в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

Горожане могут приобрести мясо, рыбу, дикоросы и другие дары природы от производителей со всей республики по адресам:

ТРЦ «Capital Mall» пр. Автомобилистов, д. 4а/1;

ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;

Торговые ряды «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 13а.


Фото: Номер один

Теги
мясо

Все новости

Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ
07.12.2024 в 12:05
Всю ночь в Улан-Удэ шла борьба с гололедом
07.12.2024 в 11:40
В Бурятии популярная гора Мамай стала платной
07.12.2024 в 10:55
В Улан-Удэ изменится схема движения автобуса
07.12.2024 в 09:02
«В Улан-Удэ я ощутил свободу»
07.12.2024 в 08:00
Сколько стоит инвалидность
07.12.2024 в 07:00
Жители Улан-Удэ жалуются на гололед
06.12.2024 в 19:03
В Бурятии разблокировали федеральную трассу
06.12.2024 в 17:44
В микрорайоне Улан-Удэ ввели карантин
06.12.2024 в 17:31
Более 60 многодетных семей Бурятии получили сертификат на жилье
06.12.2024 в 17:20
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
ВСЖД запустила новый сервис для пассажиров, путешествующих на Байкал
Интерактивная карта предлагает туристические маршруты до Байкала на электропоезде
06.12.2024 в 10:45
На прием в «Бурятэнерго» теперь можно записаться через специальный сервис
Он поможет уменьшить очереди
05.12.2024 в 14:06
В Улан-Удэ приняли бюджет на 2025 год

Бюджет столицы Бурятии будет бездефицитным

04.12.2024 в 19:29
Компании Бурятии могут воспользоваться «Агроэкспрессом»
Импортеры агропродукции из Узбекистана смогут рассчитывать на субсидии
04.12.2024 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru