Испытан на прочность

Дом землетрясение выдержит? А соседей по квартире не слышно будет или как? Эти и другие вопросы для горожан при выборе жилья далеко не праздные. Компания «Саянскгазобетон», производитель автоклавного газобетона и силикатных изделий, реализуемых в том числе в Бурятии, провела успешные испытания своей продукции на сейсмостойкость и шумоизоляцию. О полученных результатах, а также о том, какие стройматериалы сегодня востребованы — разговор с исполнительным директором ООО «Саянскгазобетон» Алексеем Наливных.





В Забайкальском крае строители активно используют силикатный кирпич производства «Саянскгазобетон», как прочностью М150, так и новинку завода — кирпич марочной прочности М200, который применяют при возведении несущих конструкций высотных объектов. В настоящий момент в центре Читы возводится целый жилой комплекс из нашего силикатного кирпича. Застройка включает дома высотой от 9 до 17 этажей.



