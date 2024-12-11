Экономика и бизнес 11.12.2024 в 11:25
Испытан на прочность
Продукция завода «Саянскгазобетон» в числе «100 лучших товаров России»
Текст: Иван Иванов
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— Алексей, начнем с сейсмоустойчивости. Для Бурятии, как и для Иркутской области, где находится ваше производство, этот момент очень чувствительный. Расскажите, как проходили испытания и что они показали?
— После запуска линии по производству силикатных изделий мы всерьез занялись вопросом применения выпускаемых материалов в строительстве. В том числе в условиях высокой сейсмичности. По нашей инициативе испытания прошли в АО «НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве — это ведущий исследовательский центр страны в области теории сооружений, строительных конструкций, расчета сооружений, разработки нормативных документов по строительным конструкциям.
В лаборатории исследовательского центра все как на строительной площадке. Согласно программе испытаний, из силикатного кирпича были собраны типовые стеновые конструкции: перегородки, межквартирные стены, фасадные стены с облицовкой и проемами. Сами испытания выполнялись на специальной сейсмоплатформе, позволяющей воспроизводить разрушающие нагрузки как при интенсивных землетрясениях.
Первым проверку прошел силикатный кирпич. Результаты испытаний полностью подтвердили надежность и механическую безопасность как самого кирпича, так и кладки из него при действии динамических нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие интенсивностью 7–9 баллов по шкале MSK 64. Это свидетельствует о возможности применения конструкций в виде перегородок и стен, в том числе с облицовочным слоем из кирпича, в зданиях, возводимых на сейсмоактивных территориях. Сейчас мы ведем подготовку следующего этапа испытаний — на очереди силикатная плита и силикатный блок.
— Ранее, в 2024-м, силикатные изделия прошли еще и испытания на шумоизоляцию. Они оправдали ожидания?
— Действительно, минувшим летом завершился очень важный процесс сертификации по звукоизоляции для кладки из силикатных изделий. Испытания в лаборатории показали, что при различных вариантах кладки и оштукатуривания наша продукция соответствует нормативным показателям, а по отдельным позициям их превосходит.
Перегородка толщиной всего 80 мм из силикатной перегородочной полнотелой плиты на тонкошовном клее, оштукатуренная с двух сторон цементно-песчаным раствором, продемонстрировала отличный результат — 52,9Дб. Нормативный индекс шумоизоляции для конструкций, отделяющих помещения квартир от холлов и лестничных клеток, межквартирных стен — 52Дб, для перегородок между комнатами, между санузлом и комнатой в квартире — 43 Дб.
— Продукция завода в ноябре получила награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Что отметили эксперты конкурса?
— Золотой диплом лауреата — у газобетонных блоков автоклавного твердения плотностью D400, 500, 600. Силикатные изделия — кирпич, блок и перегородка — стали серебряными призерами и отмечены как дипломанты конкурса, а также в категории «Новинки».
Силикатный блок среднего формата размером 250х250х248 мм мы начали выпускать весной этого года. От стандартных изделий он отличается более высокой пустотностью — около 32%, соответственно, у него относительно небольшая масса. При этом он обеспечивает требуемые характеристики по несущей способности и звукоизоляции. Блок можно использовать как для заполнения межквартирных перегородок, так и для несущих конструкций при возведении зданий и сооружений.
— Новинки оказались востребованными на строительном рынке?
— Автоклавный газобетон нашего производства уже давно пользуется устойчивым спросом. Потребители оценили и крупные форматы из силиката. В частности, перегородочную плиту, заменяющую в кладке пять условных кирпичей, что позволяет снизить затраты на раствор, ускорить работу каменщиков. Ровная поверхность изделий обеспечивает экономию на отделке за счет тонкого слоя штукатурки.
ООО «Саянскгазобетон»: Иркутская область, Саянск, квл 186 (Промышленный узел, территория Промплощадка), стр. 12; тел. +7 (39553) 4 47 05; info@silex.ru
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Фото: предоставлено компанией
Дом землетрясение выдержит? А соседей по квартире не слышно будет или как? Эти и другие вопросы для горожан при выборе жилья далеко не праздные. Компания «Саянскгазобетон», производитель автоклавного газобетона и силикатных изделий, реализуемых в том числе в Бурятии, провела успешные испытания своей продукции на сейсмостойкость и шумоизоляцию. О полученных результатах, а также о том, какие стройматериалы сегодня востребованы — разговор с исполнительным директором ООО «Саянскгазобетон» Алексеем Наливных.
— Алексей, начнем с сейсмоустойчивости. Для Бурятии, как и для Иркутской области, где находится ваше производство, этот момент очень чувствительный. Расскажите, как проходили испытания и что они показали?
— После запуска линии по производству силикатных изделий мы всерьез занялись вопросом применения выпускаемых материалов в строительстве. В том числе в условиях высокой сейсмичности. По нашей инициативе испытания прошли в АО «НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве — это ведущий исследовательский центр страны в области теории сооружений, строительных конструкций, расчета сооружений, разработки нормативных документов по строительным конструкциям.
В лаборатории исследовательского центра все как на строительной площадке. Согласно программе испытаний, из силикатного кирпича были собраны типовые стеновые конструкции: перегородки, межквартирные стены, фасадные стены с облицовкой и проемами. Сами испытания выполнялись на специальной сейсмоплатформе, позволяющей воспроизводить разрушающие нагрузки как при интенсивных землетрясениях.
Первым проверку прошел силикатный кирпич. Результаты испытаний полностью подтвердили надежность и механическую безопасность как самого кирпича, так и кладки из него при действии динамических нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие интенсивностью 7–9 баллов по шкале MSK 64. Это свидетельствует о возможности применения конструкций в виде перегородок и стен, в том числе с облицовочным слоем из кирпича, в зданиях, возводимых на сейсмоактивных территориях. Сейчас мы ведем подготовку следующего этапа испытаний — на очереди силикатная плита и силикатный блок.
— Ранее, в 2024-м, силикатные изделия прошли еще и испытания на шумоизоляцию. Они оправдали ожидания?
— Действительно, минувшим летом завершился очень важный процесс сертификации по звукоизоляции для кладки из силикатных изделий. Испытания в лаборатории показали, что при различных вариантах кладки и оштукатуривания наша продукция соответствует нормативным показателям, а по отдельным позициям их превосходит.
Перегородка толщиной всего 80 мм из силикатной перегородочной полнотелой плиты на тонкошовном клее, оштукатуренная с двух сторон цементно-песчаным раствором, продемонстрировала отличный результат — 52,9Дб. Нормативный индекс шумоизоляции для конструкций, отделяющих помещения квартир от холлов и лестничных клеток, межквартирных стен — 52Дб, для перегородок между комнатами, между санузлом и комнатой в квартире — 43 Дб.
— Продукция завода в ноябре получила награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Что отметили эксперты конкурса?
— Золотой диплом лауреата — у газобетонных блоков автоклавного твердения плотностью D400, 500, 600. Силикатные изделия — кирпич, блок и перегородка — стали серебряными призерами и отмечены как дипломанты конкурса, а также в категории «Новинки».
Силикатный блок среднего формата размером 250х250х248 мм мы начали выпускать весной этого года. От стандартных изделий он отличается более высокой пустотностью — около 32%, соответственно, у него относительно небольшая масса. При этом он обеспечивает требуемые характеристики по несущей способности и звукоизоляции. Блок можно использовать как для заполнения межквартирных перегородок, так и для несущих конструкций при возведении зданий и сооружений.
— Новинки оказались востребованными на строительном рынке?
— Автоклавный газобетон нашего производства уже давно пользуется устойчивым спросом. Потребители оценили и крупные форматы из силиката. В частности, перегородочную плиту, заменяющую в кладке пять условных кирпичей, что позволяет снизить затраты на раствор, ускорить работу каменщиков. Ровная поверхность изделий обеспечивает экономию на отделке за счет тонкого слоя штукатурки.
В Забайкальском крае строители активно используют силикатный кирпич производства «Саянскгазобетон», как прочностью М150, так и новинку завода — кирпич марочной прочности М200, который применяют при возведении несущих конструкций высотных объектов. В настоящий момент в центре Читы возводится целый жилой комплекс из нашего силикатного кирпича. Застройка включает дома высотой от 9 до 17 этажей.
ООО «Саянскгазобетон»: Иркутская область, Саянск, квл 186 (Промышленный узел, территория Промплощадка), стр. 12; тел. +7 (39553) 4 47 05; info@silex.ru
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Фото: предоставлено компанией