Экономика и бизнес 11.12.2024 в 11:25

Испытан на прочность

Продукция завода «Саянскгазобетон» в числе «100 лучших товаров России»
A- A+
Текст: Иван Иванов
Испытан на прочность
erid: 2Vfnxxh1h6Y

Дом землетрясение выдержит? А соседей по квартире не слышно будет или как? Эти и другие вопросы для горожан при выборе жилья далеко не праздные. Компания «Саянскгазобетон», производитель автоклавного газобетона и силикатных изделий, реализуемых в том числе в Бурятии, провела успешные испытания своей продукции на сейсмостойкость и шумоизоляцию. О полученных результатах, а также о том, какие стройматериалы сегодня востребованы — разговор с исполнительным директором ООО «Саянскгазобетон» Алексеем Наливных.


— Алексей, начнем с сейсмоустойчивости. Для Бурятии, как и для Иркутской области, где находится ваше производство, этот момент очень чувствительный. Расскажите, как проходили испытания и что они показали?

— После запуска линии по производству силикатных изделий мы всерьез занялись вопросом применения выпускаемых материалов в строительстве. В том числе в условиях высокой сейсмичности. По нашей инициативе испытания прошли в АО «НИЦ «Строительство» ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко в Москве — это ведущий исследовательский центр страны в области теории сооружений, строительных конструкций, расчета сооружений, разработки нормативных документов по строительным конструкциям.

В лаборатории исследовательского центра все как на строительной площадке. Согласно программе испытаний, из силикатного кирпича были собраны типовые стеновые конструкции: перегородки, межквартирные стены, фасадные стены с облицовкой и проемами. Сами испытания выполнялись на специальной сейсмоплатформе, позволяющей воспроизводить разрушающие нагрузки как при интенсивных землетрясениях.

Первым проверку прошел силикатный кирпич. Результаты испытаний полностью подтвердили надежность и механическую безопасность как самого кирпича, так и кладки из него при действии динамических нагрузок, моделирующих сейсмическое воздействие интенсивностью 7–9 баллов по шкале MSK 64. Это свидетельствует о возможности применения конструкций в виде перегородок и стен, в том числе с облицовочным слоем из кирпича, в зданиях, возводимых на сейсмоактивных территориях. Сейчас мы ведем подготовку следующего этапа испытаний — на очереди силикатная плита и силикатный блок.

— Ранее, в 2024­-м, силикатные изделия прошли еще и испытания на шумоизоляцию. Они оправдали ожидания?

— Действительно, минувшим летом завершился очень важный процесс сертификации по звукоизоляции для кладки из силикатных изделий. Испытания в лаборатории показали, что при различных вариантах кладки и оштукатуривания наша продукция соответствует нормативным показателям, а по отдельным позициям их превосходит.

Перегородка толщиной всего 80 мм из силикатной перегородочной полнотелой плиты на тонкошовном клее, оштукатуренная с двух сторон цементно-­песчаным раствором, продемонстрировала отличный результат — 52,9Дб. Нормативный индекс шумоизоляции для конструкций, отделяющих помещения квартир от холлов и лестничных клеток, межквартирных стен — 52Дб, для перегородок между комнатами, между санузлом и комнатой в квартире — 43 Дб.

— Продукция завода в ноябре получила награды Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Что отметили эксперты конкурса?

— Золотой диплом лауреата — у газобетонных блоков автоклавного твердения плотностью D400, 500, 600. Силикатные изделия — кирпич, блок и перегородка — стали серебряными призерами и отмечены как дипломанты конкурса, а также в категории «Новинки».

Силикатный блок среднего формата размером 250х250х248 мм мы начали выпус­кать весной этого года. От стандартных изделий он отличается более высокой пустотностью — около 32%, соответственно, у него относительно небольшая масса. При этом он обеспечивает требуемые характеристики по несущей способности и звукоизоляции. Блок можно использовать как для заполнения межквартирных перегородок, так и для несущих конструкций при возведении зданий и сооружений.

— Новинки оказались востребованными на строительном рынке?

— Автоклавный газобетон нашего производства уже давно пользуется устойчивым спросом. Потребители оценили и крупные форматы из силиката. В частности, перегородочную плиту, заменяющую в кладке пять условных кирпичей, что позволяет снизить затраты на раствор, ускорить работу каменщиков. Ровная поверхность изделий обеспечивает экономию на отделке за счет тонкого слоя штукатурки.

В Забайкальском крае строители активно используют силикатный кирпич производства «Саянскгазобетон», как прочностью М150, так и новинку завода — кирпич марочной прочности М200, который применяют при возведении несущих конструкций высотных объектов. В настоящий момент в центре Читы возводится целый жилой комплекс из нашего силикатного кирпича. Застройка включает дома высотой от 9 до 17 этажей.


ООО «Саянскгазобетон»: Иркутская область, Саянск, кв­л 186 (Промышленный узел, территория Промплощадка), стр. 12; тел. +7 (39553) 4 47 05; info@silex.ru

Реклама. ИНН 3814018958

Фото: предоставлено компанией

Все новости

ТОСы меняют Улан-Удэ
11.12.2024 в 12:36
Бурятия завершает год
11.12.2024 в 12:23
T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома
11.12.2024 в 12:13
Жители Бурятии напишут Всероссийский тест на знание Конституции
11.12.2024 в 12:11
В Заиграевском районе полностью сгорел гараж и крыша дома
11.12.2024 в 11:50
Депутату горсовета Улан-Удэ вручили медаль «Благодарная Бурятия»
11.12.2024 в 11:42
В Бурятии проживает почти две с половиной тысячи Почетных доноров России
11.12.2024 в 11:34
Испытан на прочность
11.12.2024 в 11:25
Шесть лет колонии получил сторонник криминальной идеологии в Улан-Удэ
11.12.2024 в 11:12
Жителя Улан-Удэ задержали с синтетическими наркотиками
11.12.2024 в 11:08
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома
11.12.2024 в 12:13
Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ
На ней можно приобрести не только мясную продукцию
07.12.2024 в 12:05
ВСЖД запустила новый сервис для пассажиров, путешествующих на Байкал
Интерактивная карта предлагает туристические маршруты до Байкала на электропоезде
06.12.2024 в 10:45
На прием в «Бурятэнерго» теперь можно записаться через специальный сервис
Он поможет уменьшить очереди
05.12.2024 в 14:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru