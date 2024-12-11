T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома

На основе данных оператора заказчик отчета может оценить соответствие аудитории в зоне работы коммерческой площади тому бизнесу, что планирует запустить. Отчет содержит информацию о распределении аудитории по социально-демографическим характеристикам, таким как пол и возраст. Он также описывает число тех, кто постоянно проживает рядом с локацией и приезжает на работу в радиусе пешей доступности от нее.





Erid: 2VfnxxjyffET2, российский оператор мобильной связи, и Bestplace, разработчик сервиса для прогноза выручки торговых точек, запускают совместный продукт для предпринимателей офлайн-розницы. Big data телеком-оператора дополнит факторы расположения потенциальной торговой точки информацией о численности населения, его социально-демографических характеристиках и интересах. Данные позволяют оценить релевантность расположения задачам бизнеса.Отчет с оценкой потенциала локации Bestplace содержит более 60 параметров с характеристиками торговой площади. Деперсонализированные данные телеком-оператора о местоположении мобильных устройств позволяют анализировать потоки людей в разных районах 24/7. Блок «Зона охвата» теперь расширен знаниями big data T2. Он дает детальную информация о численности населения, проживающего или работающего в выбранном радиусе и в зоне пяти-/десятиминутной пешеходной доступности. Сейчас отчетом могут воспользоваться предприниматели в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае.T2 определяет поведенческие особенности, характеристики аудитории и имеет возможность качественно идентифицировать специфические категории посетителей территории: работающих, проживающих постоянно, трудовых мигрантов, иностранных и российских туристов. Кроме того, big data T2 выявляет более 120 категорий интересов населения в зоне охвата. Это в том числе бытовая техника, аптеки, обслуживание или покупка автомобиля, образовательные услуги, одежда и аксессуары, товары для дома и сада, аренда или покупка недвижимости.Использование геоаналитики позволяет владельцу бизнеса снизить финансовые риски при открытии новой торговой точки за счет определения оптимальной ставки арендной платы, исключения покупки или аренды неликвидной площади.Заказать отчет о бизнес-потенциале интересующей торговой площади предприниматель может при поиске коммерческой недвижимости в карточке объявления на «Авито». Время его подготовки составляет менее 3 минут.