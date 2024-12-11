Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных

Бурятские фермеры будут улучшать генофонд домашних животных. Это необходимо для повышения продуктивных качеств скота.

- Для дальнейшего развития животноводства в Бурятии встаёт вопрос улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день существует проблема близкородственных скрещиваний, что приводит к снижению продуктивных качеств скота, а это в свою очередь негативно сказывается на экономике хозяйств и общем состоянии животноводства в регионе, - пояснили в минсельхозе Бурятии.

Сегодня в Бурятии насчитывается 36385 условных голов племенных сельскохозяйственных животных, а также 5 племенных заводов и 21 племенной репродуктор. Эти предприятия играют ключевую роль в сохранении и развитии племенного дела в республике.

Особое место занимает ООО «Победа», которое активно работает над улучшением генофонда разводимого в Бурятии скота. В 2024 году фермерское хозяйство ввезло в регион 12 голов породистых бычков, среди которых такие породы, как абердин ангус, лимузин и шароле.

Теперь фермер дает в аренду своих породистых бычков другим хозяйствам республики. Уже заключены договоры с фермерами из Еравнинского и Кижингинского районов.

В минсельхозе напомнили, что фермеры могут получить возмещение части затрат на покупку сельхозживотных в размере от 50% до 70% (в мясном скотоводстве) при приобретении животных внутри республики. Если покупка осуществляется за пределами региона, размер субсидии увеличивается до 90%.

Фото: Номер один