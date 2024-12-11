Экономика и бизнес 11.12.2024 в 14:56

Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных

Это необходимо для повышения продуктивных качеств скота
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных

Бурятские фермеры будут улучшать генофонд домашних животных. Это необходимо для повышения продуктивных качеств скота.

- Для дальнейшего развития животноводства в Бурятии встаёт вопрос улучшения генетического потенциала сельскохозяйственных животных. На сегодняшний день существует проблема близкородственных скрещиваний, что приводит к снижению продуктивных качеств скота, а это в свою очередь негативно сказывается на экономике хозяйств и общем состоянии животноводства в регионе, - пояснили в минсельхозе Бурятии.

Сегодня в Бурятии насчитывается 36385 условных голов племенных сельскохозяйственных животных, а также 5 племенных заводов и 21 племенной репродуктор. Эти предприятия играют ключевую роль в сохранении и развитии племенного дела в республике.

Особое место занимает ООО «Победа», которое активно работает над улучшением генофонда разводимого в Бурятии скота. В 2024 году фермерское хозяйство ввезло в регион 12 голов породистых бычков, среди которых такие породы, как абердин ангус, лимузин и шароле.

Теперь фермер дает в аренду своих породистых бычков другим хозяйствам республики. Уже заключены договоры с фермерами из Еравнинского и Кижингинского районов.

В минсельхозе напомнили, что фермеры могут получить возмещение части затрат на покупку сельхозживотных в размере от 50% до 70% (в мясном скотоводстве) при приобретении животных внутри республики. Если покупка осуществляется за пределами региона, размер субсидии увеличивается до 90%.

 

Фото: Номер один

Все новости

Житель Нижнеангарска выловил омуля на 300 тысяч рублей
11.12.2024 в 15:48
Жительница Улан-Удэ подобрала потерянный телефон и заработала «уголовку»
11.12.2024 в 15:42
«Он понимал, что творил с ней»
11.12.2024 в 15:28
Молодожены Бурятии получили более пятисот сертификатов на медицинское обследование
11.12.2024 в 15:22
В Улан-Удэ обвиняемый пришел на суд с шокером
11.12.2024 в 15:18
Бурятские фермеры будут улучшать генофонд животных
11.12.2024 в 14:56
Депутат горсовета Улан-Удэ присоединился к акции по популяризации бурятского языка
11.12.2024 в 14:23
В Бурятии построят крупный тепличный комплекс
11.12.2024 в 14:13
В Бурятии раскрывают менее половины преступлений
11.12.2024 в 14:07
Все больше спасенных жизней
11.12.2024 в 12:44
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 декабря

Читайте также
T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома
11.12.2024 в 12:13
Испытан на прочность
Продукция завода «Саянскгазобетон» в числе «100 лучших товаров России»
11.12.2024 в 11:25
Мясная ярмарка проходит в четырех местах Улан-Удэ
На ней можно приобрести не только мясную продукцию
07.12.2024 в 12:05
ВСЖД запустила новый сервис для пассажиров, путешествующих на Байкал
Интерактивная карта предлагает туристические маршруты до Байкала на электропоезде
06.12.2024 в 10:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru