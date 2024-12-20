Рост промышленного производства в Бурятии составляет 8,7%. В республике выросло производство пищевых продуктов, текстильных изделий, бумаги, электронных и оптических изделий, мебели.

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин рассказал о росте российской экономики. Он отметил, что в 2023 году рост экономики в России составлял 3,6%. В этом году достигнет 3,9-4%. Президент отметил и другие «удовлетворительные» показатели: уровень безработицы, которая находится на рекордно низком уровне – 2,3% и рост промышленности в 4,4%, в частности перерабатывающей – 8,1%.

Бурятия по итогам 10 месяцев 2024 года занимает в ДФО второе место по индексу промышленного производства и четвертое место по индексу обрабатывающего производства.



За 10 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Бурятии составил 108,7%, индекс обрабатывающих производств 103%. В республике выросли производство пищевых продуктов, текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, мебели.

- В целом, на протяжении последних пяти лет индекс промышленного производства Бурятии характеризуется положительной динамикой. Свой вклад вносят наши ведущие предприятия: Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский ЛВРЗ, Улан-Удэнское приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост и другие. Благодаря господдержке запущены новые для республики производства: жестяной банки, металлической арматуры, закаленного стекла, технического войлока, окрашенной резиновой крошки, сухих строительных смесей, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.

Фото: Номер один