Сотрудница ООО «ТимлюйЦемент» стала «Наставником года»

- В 2023 году на всех предприятиях холдинговой компании «Сибирский цемент», включая Тимлюйский цементный завод, начала работу «Школа эффективного наставника». Подходы к системе обучения персонала и в целом к развитию института наставничества были полностью пересмотрены. Ольга Валерьевна Хакимова стала одним из первых «выпускников» заводской «школы». За 41 год работы на предприятии она вырастила не один десяток лаборантов, – рассказывает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Пока на Тимлюйском цементном заводе работают такие профессионалы, нам по плечу любые задачи!











Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»

Лаборант производства строительных материалов ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Ольга Хакимова стала единственным представителем Бурятии среди лидеров Всероссийского конкурса «Наставничество».Всего на конкурс, который проводился на президентской платформе «Россия – страна возможностей», поступило более 24 тысяч заявок. Победу в нем завоевали 50 талантливых наставников и 50 лучших практик из 44 регионов страны.Напомним, Всероссийский конкурс «Наставничество» ориентирован на выявление и поддержку лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе. Он призван развивать институт наставничества, создавая условия для накопления и распространения знаний среди профессионалов.С 17 по 18 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Москве прошел «Фестиваль наставников», объединивший победителей конкурса. В финальном мероприятии приняла участие и представительница ООО «ТимлюйЦемент».- Яркие воспоминания оставит поездка в Москву, и в первую очередь встречи с увлеченными людьми, которые живут своим делом! – делится впечатлениями Ольга Хакимова. – Мы много общались, обменивались идеями, рассказывали друг другу о своей работе. Удивительно, но многие и не подозревали, что производство высококачественного цемента – столь непростой и интересный процесс!На фестивале, помимо торжественной церемонии награждения победителей, состоялись познавательные лекции, обучающие мастер-классы, деловые игры и дискуссионные площадки.