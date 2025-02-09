Экономика и бизнес 09.02.2025 в 15:23

В Бурятии банки снизили ставки по депозитам

Максимальная ставка на полгода теперь составляет 22,6%
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки снизили ставки по депозитам

Крупные банки продолжают снижать ставки по вкладам, при этом есть и те, кто пока не планирует менять условия по депозитам, а один игрок даже повысил доходность по вкладу-конструктору - выяснило РИА Новости, проанализировав информацию кредитных организаций.

Так ВТБ на этой неделе снизил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка на шесть месяцев теперь составляет 22,6% вместо 23% годовых, следует из информации на сайте кредитной организации.

Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев в банке снизилась до 22,5%. Ранее она была 23% годовых.

Также изменены условия и для других вкладов, следует из данных кредитной ставки Сбербанка по пополняемым вкладам на шесть месяцев на 0,75 процентного пункта. Теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых, в январе она была 23%.

Максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше десяти месяцев - 20,25%, на девять месяцев - 21,25% - у Альфа-Банка. Как следует из данных на его сайте, снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.

Таким образом, возможно мы видим сигнал о предстоящем весной этого года вероятном снижении ключевой ставки ЦБ.

Фото: ru.freepik.com

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