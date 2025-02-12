Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию для изучения туристического потенциала региона. В 2023 году Бурятию посетило более 600 туристов из этих стран.

- Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию для развития взаимных туристических потоков. Их заинтересовала туристическая инфраструктура на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань». Встретились с инвестором Александром Тертычным, который готов уже в начале 2026 года открыть двери своего отеля «Гринфлоу Байкал» для туристов, - рассказал министр туризма РБ Алдар Доржиев.





Гостям рассказали также о проекте «Амар» и пригласили на фестиваль «Балет на Байкале.Бурятия» (0+), который состоится в июле этого года.

Фото: телеграм-канал министра туризма РБ Алдара Доржиева