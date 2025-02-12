Экономика и бизнес 12.02.2025 в 09:46

Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию

Их заинтересовала туристическая инфраструктура на бурятском берегу Байкала
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию

Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию для изучения туристического потенциала региона. В 2023 году Бурятию посетило более 600 туристов из этих стран.

- Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию для развития взаимных туристических потоков. Их заинтересовала туристическая инфраструктура на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань». Встретились с инвестором Александром Тертычным, который готов уже в начале 2026 года открыть двери своего отеля «Гринфлоу Байкал» для туристов, - рассказал министр туризма РБ Алдар Доржиев.


Гостям рассказали также о проекте «Амар» и пригласили на фестиваль «Балет на Байкале.Бурятия» (0+), который состоится в июле этого года.

 

Фото: телеграм-канал министра туризма РБ Алдара Доржиева

Теги
туризм Бурятия

Все новости

Жители Бурятии завалили жалобами представителя Генпрокуратуры
12.02.2025 в 10:16
Мошенники добрались до главного ветеринара Бурятии
12.02.2025 в 10:07
Крупные туроператоры Малайзии и Тайваня прилетели в Бурятию
12.02.2025 в 09:46
Монголия нашла золотую жилу
12.02.2025 в 09:41
Мэрия Улан-Удэ усилит контроль за порядком в городе
12.02.2025 в 09:30
Всю ночь в Улан-Удэ работала аварийная бригада и спецтехника
12.02.2025 в 09:26
В Улан-Удэ сбитый столб упал на ворота
12.02.2025 в 09:16
В Улан-Удэ подсветили Свято-Троицкий храм
12.02.2025 в 09:04
Водительские права в 2025 году
12.02.2025 в 09:00
В Бурятии появились рантье
12.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Фермеры Бурятии могут подать заявки на субсидии в области животноводства
Министерство сельского хозяйства республики объявило отбор заявок на предоставление поддержки
11.02.2025 в 16:40
Тимлюйский цементный завод подводит итоги 2024 года
Предприятие продолжает модернизацию производства
11.02.2025 в 16:34
В Бурятии банки снизили ставки по депозитам
Максимальная ставка на полгода теперь составляет 22,6%
09.02.2025 в 15:23
Тысяча иностранных инженеров начала возведение нефтеперерабатывающего завода в Монголии

Через три года в стране появится свой бензин

08.02.2025 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru