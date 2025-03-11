Экономика и бизнес 11.03.2025 в 16:10

Перевозки контейнеров по ВСЖД выросли на 3,4% в январе-феврале

Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 5,5%
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Текст: Иван Иванов
Перевозки контейнеров по ВСЖД выросли на 3,4% в январе-феврале
Фото: ВСЖД
В январе-феврале 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 93,2 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 5,5% и составило 69,7 тысяч ДФЭ (перевезено 900 тыс тонн грузов, +7,6%), сообщили в пресс-службе ВСЖД.
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с 5 по 11 марта

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