Перевозки контейнеров по ВСЖД выросли на 3,4% в январе-феврале

В январе-феврале 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 93,2 тысяч контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.Количество груженых контейнеров, отправленных за это время во всех видах сообщения, выросло на 5,5% и составило 69,7 тысяч ДФЭ (перевезено 900 тыс тонн грузов, +7,6%), сообщили в пресс-службе ВСЖД.