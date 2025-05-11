Экономика и бизнес 11.05.2025 в 09:18

Монголия экспортирует в сотни раз больше в Китай, чем в Россию

За первые четыре месяца 2025 года Монголия экспортировала товары в 61 страну
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Текст: Иван Иванов
Монголия экспортирует в сотни раз больше в Китай, чем в Россию
По данным Главного таможенного управления, 91,2% экспортируемых товаров было отправлено в Китай, 5,6% - в Швейцарию, 1,1% - в США и 0,5% - в Россию. Об этом сообщает портал «Монцамэ». На эти страны приходится 98,3% общего объема экспорта.

В указанный период было экспортировано товаров и сырья на сумму 4 242,6 миллионов долларов США, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно в первые четыре месяца 2025 года Монголия импортировала товары и продукцию из 130 стран.

Из общего объема импорта 35,2% составили поставки из Китая, 26,7% - из России, 13,2% - из Японии, 4,4% - из США и 4,1% - из Республики Корея, что в сумме составляет 82,5% от общего импорта.

Согласно данным Главного таможенного управления, за указанный период было импортировано товаров и сырья на сумму 3.559,4 миллиона долларов США, что на 133,2 миллиона долларов США или на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: «Номер один»

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