Монголия экспортирует в сотни раз больше в Китай, чем в Россию

По данным Главного таможенного управления, 91,2% экспортируемых товаров было отправлено в Китай, 5,6% - в Швейцарию, 1,1% - в США и 0,5% - в Россию. Об этом сообщает портал «Монцамэ». На эти страны приходится 98,3% общего объема экспорта.В указанный период было экспортировано товаров и сырья на сумму 4 242,6 миллионов долларов США, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Одновременно в первые четыре месяца 2025 года Монголия импортировала товары и продукцию из 130 стран.Из общего объема импорта 35,2% составили поставки из Китая, 26,7% - из России, 13,2% - из Японии, 4,4% - из США и 4,1% - из Республики Корея, что в сумме составляет 82,5% от общего импорта.Согласно данным Главного таможенного управления, за указанный период было импортировано товаров и сырья на сумму 3.559,4 миллиона долларов США, что на 133,2 миллиона долларов США или на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Фото: «Номер один»