В Бурятии началась посевная кампания

В Бурятии торжественно стартовала посевная кампания. Традиционная вспашка «первой борозды» прошла в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Уула» Мухоршибирского района, символизируя начало весенне-полевых работ. Во вспашке первой борозды принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

На борозду встали три новых энергонасыщенных трактора «Кировец». Их крыши украсили флагами: России, Бурятии и копией Знамени Победы. Техника оснащена навигатором, что значительно облегчает работу машиниста. В этом лично убедился Глава Бурятии Алексей Цыденов.





– Сегодня посмотрели новую технику — удобная, мощная, надёжная. Каждый год всё больше таких машин приходит в наши фермерские хозяйства. Главное, чтобы были люди, чтобы молодёжь шла работать на землю, на такую технику. Что касается посевной, то площади в этом году увеличатся почти на 6 процентов. Также в этом году 139,7 млн. направляем на субсидию на приобретение техники для наших фермеров, – говорит Алексей Цыденов.

Глава республики пожелал аграриям «правильной» погоды и высокого урожая. Для старта посевной кампании хозяйство «Уула» выбрано неслучайно. Здесь трудятся три поколения семьи Гомбоевых. Зачинатель – фронтовик Чимитцырен Гомбоевич Гомбоев. Ветеран со своими товарищами выстоял тяжелейшие бои на Курской дуге, Победу встретил в Гамбурге. Вернулся на родину и всю свою трудовую жизнь отдал колхозу, где работал старшим чабаном. Любовь к земле привил своему сыну Базаржапу.

– Сегодня на пенсии, просто помогаю своим троим сыновьям Эрдэни, Эрдэму и Элбэку. 15 лет назад обрабатывали 50 гектаров земли и коров у нас было всего 40-50 голов. Сейчас, конечно, на 1200-1300 гектарах сеем, – с гордостью делится Базаржап Гомбоев. – Всему, что мы сейчас умеем и делаем, обязаны моему отцу Чимитцырену Гомбоевичу, ветерану Великой Отечественной войны.

Сегодня хозяйство является племенным репродуктором Казахской белоголовой породы коров. В хозяйстве «Уула» в прошлом году маточное поголовье крупного рогатого скота составило 295 голов, урожайность – 20 центнеров с гектара. Общая посевная площадь зерновых, зернобобовых и кормовых составила 1,2 тыс. гектаров. «Уула» произвело 28 тонн мяса и 1,2 тыс. тонн зерна. В 2024 году объем произведенной хозяйством валовой продукции составил 26,6 млн рублей.

Глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов считает большой честью, что в год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества первую борозду прокладывают именно на территории Мухоршибирского района. Он в Бурятии является одним из самых крупных по наличию посевных площадей. По итогам 2024 года она составила 21,4 тыс. гектаров. Здесь аграрии выращивают зерновые и зернобобовые, картофель, овощи, кормовые.

Всего же в агропромышленном комплексе республики работают 154 сельскохозяйственные организации, 1611 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 144 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 146,4 тыс. личных подсобных хозяйств и свыше 300 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Фото: правительство Бурятии