Производителям молока в Бурятии предлагают субсидии. Прием заявок на получение поддержки проводится с 24 по 30 мая.

- Объявляем отбор на предоставление субсидии для поддержки производства молока, реализованного и/или отгруженного на собственную переработку (коровьего и/или козьего молока) за 1 квартал 2025 года, март 2025 года и апрель 2025 года. Прием заявок осуществляется с 24 по 30 мая. Результаты отбора будут объявлены не позднее 23 июня, - сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

Общий объем распределяемых средств в текущем отборе составляет порядка 27,4 млн. рублей.

- В результате предоставления субсидии планируется увеличить объем производства молока и кормов (сена, сенажа, силоса), - добавили в министерстве.

Для получения консультации и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам: 55-29-60, 44-12-18.

Фото: скриншот видео, минсельхозпрод РБ