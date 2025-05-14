В Бурятии поддержат инновационные проекты
В Бурятии пройдет мероприятие по поддержке инновационных проектов «ТехноВосток 2030». Мероприятие состоится в Улан-Удэ 21 мая на территории ВСГУТУ (возрастное ограничение 6+).
Пилотная программа «ТехноВосток 2030» направлена на поиск, поддержку и развитие инновационных проектов. Она станет крупнейшей инициативой в стране по развитию технологического предпринимательства в регионах Дальнего Востока. Отдельное внимание будет уделено поддержке ветеранов и участников СВО, разрабатывающих инновационные решения.
Для участников будут организованы:
- Образовательная и деловая программа с участием ведущих экспертов.
- Менторские сессии от успешных предпринимателей и инвесторов.
- Выставка инновационных проектов и нетворкинг с промышленными корпорациями.
- Акселерационная программа для 50 лучших проектов с возможностью грантовой поддержки.
В рамках инициативы «ТехноВосток 2030» будет реализована грантовая поддержка технологических проектов в 3 потока:
- «Предпринимательский» – поддержка технологических компаний, завершивших НИОКР и планирующих вывод продукта на рынок или его масштабирование. Максимальная сумма гранта – до 10 млн рублей.
- «Университетский» – поддержка университетских стартапов, направленных на проведение НИОКР и вывод высокотехнологичных продуктов на рынок. Максимальная сумма гранта — до 3 млн рублей.
- «Внедренческий» – осуществление внедрения передовых технологий на инфраструктуре Дальнего Востока (локализация производства). Максимальная сумма гранта — до 10 млн рублей.
Подведение итогов запланировано в рамках X Восточного экономического форума в 2025 году.
Регистрация на мероприятие по ссылке: https://tv2030ulanude.events.sk.ru/
Организаторами выступают Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в партнерстве с Фондом «Восход» при финансовой поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, а также поддержке регионов Дальневосточного федерального округа и Минвостокразвития.
Контактным лицом со стороны Фонда «Сколково» является Бестужева Анастасия Сергеевна, руководитель направления Департамента регионального развития, тел: +79260474178, эл. почта: ABestuzheva@sk.ru.
Фото: правительство Бурятии