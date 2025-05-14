Свыше 26 км пути отремонтировали на ВСЖД с начала путевой кампании

С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге, которая стартовала в конце апреля, обновлено 26,2 км пути и уложено 11 стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Сейчас ремонт пути проводится в Иркутской области на участках Тайшет, Камышет – Ук, Нижнеудинск, Нюра – Азей, Залари – Хотхор, Большой Луг – Подкаменная и Хребтовая – Карстовая, а также в Бурятии – на участках Дивизионная – Улан-Удэ, Заудинский, Горхон – Кижа и Хоронхой – Наушки.Ремонтно-путевая кампания будет проходить параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.Фото: company.rzd.ru