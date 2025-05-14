Экономика и бизнес 14.05.2025 в 12:31

Свыше 26 км пути отремонтировали на ВСЖД с начала путевой кампании

Сейчас ремонт пути ведется на участках Дивизионная – Улан-Удэ, Заудинский, Горхон – Кижа и Хоронхой – Наушки
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Текст: Иван Иванов
Свыше 26 км пути отремонтировали на ВСЖД с начала путевой кампании
С начала ремонтно-путевой кампании на Восточно-Сибирской железной дороге, которая стартовала в конце апреля, обновлено 26,2 км пути и уложено 11 стрелочных переводов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Сейчас ремонт пути проводится в Иркутской области на участках Тайшет, Камышет – Ук, Нижнеудинск, Нюра – Азей, Залари – Хотхор, Большой Луг – Подкаменная и Хребтовая – Карстовая, а также в Бурятии – на участках Дивизионная – Улан-Удэ, Заудинский, Горхон – Кижа и Хоронхой – Наушки.

Ремонтно-путевая кампания будет проходить параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

Фото: company.rzd.ru
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