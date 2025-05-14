Экономика и бизнес 14.05.2025 в 17:45

На новом монгольском месторождении добыли один миллион баррелей нефти

Собственная нефть позволит Монголии обеспечить сырьем новый нефтеперерабатывающий завод и поставлять продукцию в Китай
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Текст: Иван Иванов
На новом монгольском месторождении добыли один миллион баррелей нефти

Монголия уверенно идет по пути отказа от импорта нефти в пользу собственной добычи и переработки нефти. Благодаря иностранным инвестициям страна активно ведет геологоразведку и добывает нефть в песках пустыни Гоби.

На полях первого заседания Совета региона Гоби в аймаке Дорноговь министр промышленности и минеральных ресурсов Цэвэгдоржийн Туваан провел встречу с руководством компании нефтяной «Dongsheng Petroleum Mongolia».Об этом сообщает портал «Монцамэ».

В ходе встречи участники обсудили вопросы, связанные с добычей и использованием нефти. Министр Цэвэгдоржийн Туваан предложил руководству компании поставлять продукцию на нефтеперерабатывающий завод, который будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

В 2003 году компания подписала Соглашение о разделе продукции, которое было одобрено Правительством Монголии в 1997 году. Основав «Dongsheng Petroleum Mongolia» в Монголии со 100% китайским капиталом, компания начала свою деятельность в нефтяной отрасли.

За последние годы компания провела 132 операции по разведочному и оценочному бурению, инвестировав 367,4 млн. долларов США. В результате доказанные запасы нефти составляют 26,05 млн тонн, что эквивалентно 186,3 млн баррелей.  Из них 2,07 млн тонн или 14,86 млн баррелей являются доказанными запасами для использования.

Кроме того, руководство компании сообщило, что с контрактного месторождения был добыт и экспортирован в Китай один миллион тонн нефти.

 

Фото: loon.site

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