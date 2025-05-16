Из Бурятии в Китай отправили более 7 тысяч тонн рапсового жмыха

С 01 января по 15 мая 2025 года из Бурятии в Китай отправили 7,7 тысяч тонн рапсового жмыха. Вся продукция улан-удэнского предприятия была проконтролирована сотрудниками управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- В отношении каждой партии проведён фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных вредных организмов в Иркутском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера, - сообщили в Россельхознадзоре.

Рапсовый жмых применяют в сельском хозяйстве для кормления сельскохозяйственных животных и птиц. Он восполняет дефицит протеина и приводит в норму обменную энергию. Также рапсовый жмых используют в качестве удобрения: он позволяет насытить почву фосфором, калием и кальцием.

Отметим, Бурятия также отправляет на экспорт в Китай рапсовое масло.

Фото: Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия