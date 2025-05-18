Бизнесмен в Чите по ошибке попросил всего 24 рубля за поставку интернату двух тысяч коробок сока

Индивидуальный предприниматель Михаил Кулиш в конце 2024 года попросил всего 24 рубля за контракт по поставке 2 тысяч коробок сока в Забайкальскую краевую гимназию-интернат, сообщается на портале госзакупок. Это самая маленькая по объему средств закупка того года, - сообщает «Чита.ру».



Аукцион на поставку 2 тысяч коробок сока прошел в октябре. Начальная цена составила 53,3 тысячи рублей. Другие участники аукциона предлагали от 40 до 50 тысяч рублей, но выиграл именно Кулиш из-за того, что ошибся на несколько нулей, выдав самую низкую цену.

Мужчина зарегистрировался как предприниматель в декабре 2023 года, а прекратил свою деятельность в феврале 2024 года спустя четыре месяца после проведенной госзакупки. Информации о его финансах в сервисе «Контур.Фокус» нет.

К сожалению, опции «защиты от дурака» в нормативной практике тендеров нет, даже при абсурдной цене сделка для госнужд признается действительной.