Экономика и бизнес 19.05.2025 в 16:32

МегаФон разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии

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Текст: Иван Иванов
МегаФон разогнал интернет в нацпарке и турзонах Бурятии
Фото: предоставлено компанией МегаФон
Жители восьми районов Бурятии получили более стабильную и быструю связь благодаря модернизации сети МегаФона. Улучшения охватили как населённые пункты, так и удалённые территории, включая Тункинский нацпарк и курортные зоны у Байкала — теперь абоненты могут комфортно пользоваться интернетом и звонками даже в отдалённых локациях.

Связь улучшилась в Еравнинском, Хоринском, Тункинском, Прибайкальском, Бичурском, Кижингиском и Джижинском районах. Большой объём работ прошёл в Кабанском районе. В каждой локации инженеры оператора задействовали низкочастотный слой LTE: добавили его к уже имеющимся или перенесли в него частоты предыдущих поколений связи. Этот слой позволяет сигналу лучше проходить на более дальние расстояния и проникать внутрь зданий.

Модернизация затронула территории, популярные у туристов и местных жителей. Так, новый слой 4G добавили в Тункинском национальном парке – на базовых станциях в Кырене и на Вышке в Жемчуге. Парк является одним из самых крупных в России, его часто посещают путешественники, чтобы посмотреть на байкальскую природу, завораживающие виды Хамар-Дабана и Восточных Саян. Там же находится солнечная обсерватория и месторождение лазурита. В Жемчуг приезжают ради знаменитого курорта с минеральными источниками и отдыха в гостевых домах.

Ещё одна туристическая локация, задействованная в улучшении сети, – Выдрино. Село располагается на берегу Байкала, вдоль реки Снежной и рядом с Тёплыми озёрами, куда каждое лето приезжает большое количество отдыхающих. Базовая станция покрывает и близлежащий посёлок Новоснежная. Помимо этого, на берегу сибирского моря провели работы в селе Турке, основанному ещё две сотни лет назад.

Возле реки Селенги улучшили базовые станции в Кабанске, Селенгинске и Фофоново, который находится на противоположном берегу. Работы организовали и в Додо-Голу, Новокижингинске, Петропавловке, Оёре, Малом Куналее, Кударе, а также в Каменске, где сигнал от базовой станции покрывает соседнее село Тимлюй. Местным жителям стало проще загружать тяжёлые файлы, общаться в мессенджерах, листать соцсети, смотреть фильмы и видео в высоком разрешении.

Прогружать музыку и страницы в интернете теперь легче водителям и пассажирам, чей путь идёт через населённые пункты по железнодорожным путям, трассе «Байкал», Тункинскому тракту, региональным дорогам. А любителям тихой охоты и походов стало проще дозваниваться до близких и открывать онлайн-карты в Еравнинском и Хасуртайском лесничествах.

«Наши специалисты фиксируют постоянный рост нагрузки на сеть.  Как показывает аналитика в пик туристического сезона интернет-трафик в этих локациях вырос на 91%. Наибольший прирост скачанных данных зафиксирован в Новокижингинске, Выдрино, Фофоново и Жемчуге – в среднем более чем в 2,5 раза. Чтобы максимально увеличить территорию покрытия сети и надежность сигнала, инженеры компании провели модернизацию существующей телеком-инфраструктуры. После проведённых работ трафик стабильно продолжает расти. Это говорит о востребованности телеком-услуг в населённых пунктах республики», – прокомментировала директор МегаФона в Республике Бурятия Олеся Степанова.

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