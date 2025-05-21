Нефтеперерабатывающие заводы Монголии строятся быстрыми темпами. Первый такой завод, финансируемый правительством Индии, уже будет введен в эксплуатацию в следующем году.

- Представители правительства Индии остались довольны высочайшими темпами строительства первого в Монголии нефтеперерабатывающего завода мощностью 1,5 миллиона тонн нефти. Проект стоимостью 1,7 миллиарда долларов, финансируемый правительством Индии, поможет Монголии использовать добываемую внутри страны нефть для выработки топлива, сообщает новостной портал «Монцамэ».

Сегодня Монголия экспортирует большую часть своей сырой нефти в соседний Китай, теряя добавленную стоимость. Одновременно бензин и дизтопливо закупаются в России, что дается тяжело для страны. Свой же бензин и моторные масла позволят улучшить платежный баланс страны.

Делегация Индии посетила Монголию с 12 по 15 мая 2025 года для ознакомления с реализацией проекта строительству нефтеперерабатывающего завода.

Делегацию Индии возглавил специальный секретарь и финансовый советник Министерства иностранных дел Индии Анураг Агарвал, в ее состав вошел председатель и исполнительный директор компании «Engineers India Limited», исполнительный директор Экспортно-импортного банка Индии.

Во время визита индийская делегация осмотрела строительную площадку и встретилась с руководством государственной компании «Монгол газрын тос боловсруулах уйлдвэр» (Монгольский нефтеперерабатывающий завод) Д.Алтанцэцэг, руководством строительных компаний и инженерами «Engineers India Limited», а также с монгольскими инженерами.

На встрече было отмечено, что первый этап проекта, EPC-I, успешно завершен и запущен. По плану в следующем году завод будет введен в эксплуатацию.

Фото: loon.site