Монголия надеется заработать на туристах 4 миллиарда долларов США

В Монголии стартовала учебная программа Организации Объединенных Наций по туризму для руководителей Азиатско-Тихоокеанского региона по политике и стратегии в области туризма.

- В программе принимают участие руководители туристических организаций из более чем 20 стран, включая Корею, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивскую республику, - сообщает монгольский портал «Монцамэ».

Руководители организаций поделятся способами привлечения туристов в ситуации мирового экономического кризиса, что позволит увеличить доходы от туризма.

Одновременно необходимо будет активно внедрять принципы инноваций для устойчивого развития и сохранения экологии азиатских стран.

В 2024 году Монголия приняла около 808 тысяч туристов и поставила перед собой цель увеличить это число до 2 миллионов к 2030 году, что принесет экономике 3–4 миллиарда долларов США и обеспечит 10 процентов ВВП страны.

Фото: loon.site