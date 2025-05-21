Экономика и бизнес 21.05.2025 в 14:39

Монголия надеется заработать на туристах 4 миллиарда долларов США

В развитии туризма ей поможет Организация Объединенных Наций
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Текст: Служба информации "Номер один"
Монголия надеется заработать на туристах 4 миллиарда долларов США

В Монголии стартовала учебная программа Организации Объединенных Наций по туризму для руководителей Азиатско-Тихоокеанского региона по политике и стратегии в области туризма.

- В программе принимают участие руководители туристических организаций из более чем 20 стран, включая Корею, Таиланд, Шри-Ланку и Мальдивскую республику, - сообщает монгольский портал «Монцамэ».

Руководители организаций поделятся способами привлечения туристов в ситуации мирового экономического кризиса, что позволит увеличить доходы от туризма.

Одновременно необходимо будет активно внедрять принципы инноваций для устойчивого развития и сохранения экологии азиатских стран.

В 2024 году Монголия приняла около 808 тысяч туристов и поставила перед собой цель увеличить это число до 2 миллионов к 2030 году, что принесет экономике 3–4 миллиарда долларов США и обеспечит 10 процентов ВВП страны.

 

Фото: loon.site

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