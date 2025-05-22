ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 1,8 млрд рублей с начала года

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – апреле 2025 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 13,2 млрд рублей.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 11 млрд руб.В бюджет Бурятии направлено 1,8 млрд руб.Кроме того, в бюджет Забайкальского края – свыше 158 млн руб; в бюджет Якутии – 3,5 млн руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.