ИТ-компании Бурятии приглашаются к участию в акселераторе Спринт 2.0

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0. Прием заявок продлится до 11 июня 2025 года.

Спринт 2.0 — это бесплатная программа акселерации ИТ-проектов, которая реализуется в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Программа Спринт 2.0 рассчитана на три месяца, базируется на методологии Фонда развития интернет-инициатив и успешном опыте акселерации более 2000 компаний.

Основная ценность программы — трекинг и индивидуальные консультации с экспертами для решения ключевых задач бизнеса. Компетенции, полученные в ходе акселерации, позволят проектам выйти на системные продажи и масштабировать бизнес.

К участию приглашаются российские компании, разрабатывающие ИТ-решения, направленные на замещение зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики. Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате.

За 2021-2024 годы ФРИИ провёл 11 конкурсных отборов, получил свыше 2000 заявок из 74 субъектов РФ, завершил акселерацию свыше 500 проектов по разработке российских решений в сфере ИТ. Многие выпускники акселератора выросли от стартапов до зрелых компаний с оборотами в десятки миллионов рублей.

Минимальные требования для участников конкурсного отбора: компания является юридическим лицом; у проекта есть команда не менее двух человек; проект обладает финансовыми и материальными ресурсами на время прохождения акселерации (3 месяца); уровень готовности технологии проекта (УГТ) не ниже 5 (есть минимально жизнеспособный продукт).

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 11 июня 2025 года (включительно) на официальном сайте акселератора Спринт 2.0. Старт акселерационной программы запланирован на сентябрь 2025 года.

Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте: https://sprint.iidf.ru/

Для участников акселератора подготовлена серия лекций, которая поможет понять зачем компании нужна акселерация, что такое трекинг, из чего состоит программа и как выбрать приоритетное направление и заполнить заявку, чтобы повысить шансы на прохождение отбора https://stepik.org/course/228396/promo.

Фото: правительство Бурятии