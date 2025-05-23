Экономика и бизнес 23.05.2025 в 12:40

Аналитика Yota: мужчины из Бурятии стали интересоваться парфюмом на 17% активнее

Наиболее активный рост показали сайты с корейской косметикой
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Текст: Иван Иванов
Аналитика Yota: мужчины из Бурятии стали интересоваться парфюмом на 17% активнее
Фото: предоставлено компанией «МегаФон»
Мужчины в Бурятии стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик этих платформах увеличился на 17% относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос лишь на 6%. В целом жители республики продолжают интересоваться онлайн-шоппингом в косметическом сегменте — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 9%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Абсолютное лидерство приходится на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль») — 88%. За год динамика трафика и рост числа посетителей первых двух сайтов выросла на 15 и 59% соответственно, а третья платформа потеряла 12% трафика. При этом ещё один популярный магазин – «Иль дэ ботэ» – не пользуется спросом у жителей Бурятии: покупатели на сайте стали проводить на 68% меньше.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+70%). Среди сетевых бьюти-компаний Avon стал на 52% больше привлекать внимание, а Oriflame на 27% меньше. Парфюмерные маркетплейсы тоже показали снижение – на 28%. На 22% увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

В Бурятии женщины по-прежнему лидируют в покупках косметики онлайн (на них приходится 72% от общего числа посетителей). Однако, как и женщины, которые на 18% чаще стали заходить на сайты магазинов, мужчины тоже показывают значительный рост интереса к косметическим товарам: посещаемость с их смартфонов выросла на 23%. В то же время растёт и время, проведённое на ресурсах. В первом квартале этого года мужчины увеличили трафик на 17%, в то время как женщины — на 6%.

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма в республике — пользователи 26-35 и 36-45 лет. На них приходится 61% трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют покупатели 56+ (+33%). А молодежь от 14 до 25 лет неожиданно всё же отстаёт от других возрастных категорий: они занимают долю лишь 8% и за год снизили интерес на 62%.

Аналитики МегаФона подтверждают, что несомненным лидером на парфюмерном-онлайн рынке второй год подряд остаётся интернет-магазин «Золотое Яблоко», который продолжает увеличивать свою популярность. При этом самый большой рост трафика продемонстрировал сайт ParfumS – в 5,5 раз. Посещаемость тематических сайтов с начала года нарастала постепенно из месяца в месяц, в марте она стала самой высокой.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.
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