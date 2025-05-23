На самолет «Байкал» не хватило средств

Названа главная причина недавнего отказа федеральных властей выделять ассигнования на разработку перспективного «кукурузника» «Байкал», который мог заменить стареющий парк Ан-2 на местных линиях Дальнего востока.Как сообщил «Коммерсант, ассигнования на производство самолетов и вертолетов из бюджета на 2025 год могут быть урезаны на 22% и составят 78,8 млрд руб. Под секвестр попадет федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов», который получит на 22,4 млрд руб. меньше, чем планировалось в действующем федеральном бюджете (101,2 млрд руб.). Это следует из положительного заключения комитета по промышленности Госдумы на законопроект о поправках к федеральному бюджету на 2025 год. В которых виден секвестр расходной части по многим статьям.Экс-директор авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев не видит в этом ничего удивительного.- В первую очередь правительству и «Ростеху» важно поставить на крыло иркутский среднемагистральный лайнер МС-21, который недавно произвел первый полет, полностью выполненный из отечественных комплектующих. Туда пойдут все остающиеся ресурсы. Что касается малой авиации, то, похоже, она будет в настоящее время финансироваться по остаточному принципу, - сообщил он.В «Ростехе» заявили «Коммерсанту», что «планы госпредприятия неизменны»: «Ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании».