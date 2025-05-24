Экономика и бизнес 24.05.2025 в 08:28

На строительство туристического комплекса на Байкале выделят 44 млрд рублей

Его планируют возвести в Горячинске
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Текст: Елена Кокорина
На строительство туристического комплекса на Байкале выделят 44 млрд рублей

Правительство РФ поддержит строительство 200 новых туристических объектов в стране до 2030 года. Среди них есть и проект из Бурятии. Гостиничный комплекс «Чудо Байкал» получил федеральную поддержку и будет построен в селе Горячинск на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань».

- Наш проект стал одним из отобранных в этом году в рамках программы льготного кредитования — одного из ключевых инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проект действительно масштабный. Там построят СПА-центр с термальной зоной, спорткомплекс и детский центр, зону активного отдыха и мотоклуб, этнодеревню и клиника восточной медицины. Также там будут центр водных видов спорта, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и театрально-цирковая арена, - поделился новостью глава Бурятии Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

Объём инвестиций составил более 44 миллиардов рублей.

Строительство «Чудо Байкала» создаст сотни рабочих мест, откроет новые возможности для отдыха, оздоровления и туризма, добавил Цыденов.

Фото: Елена Кокорина

 

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