Экономика и бизнес 24.05.2025 в 13:47

В Россию вернулся первый японский автогигант

Официальные продажи Mazda CX-5 и CX-50 стартовали в России
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Текст: Иван Иванов
В Россию вернулся первый японский автогигант
В 2022 году, после начала конфликта между РФ и Украиной,  практически все крупные западные и японские автопроизводители ушли из России и перестали поставлять новые автомобили с заводской гарантией. Это больно ударило по автомобилистам. Однако начало мирных переговоров между нашими странами привело с переменам: в страну возвращается первый японский автопроизводитель. 

Новые автомобили Mazda теперь начали продавать  в стране с трехлетней гарантией, сообщили в ООО «Мазда Мотор Рус». Автомобили преимущественно поставляются из Китая, а гарантия составляет три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше, пишет Autonews.ru.

Правда, автомобили пока не имеют русификации – доступны только китайский и английский языки, и добавить русский невозможно. В компании «СИМ» предупредили, что любые попытки установить русский язык через сторонние сервисы приводят к блокировке системы, восстановление у дилера стоит дорого. В «Рольфе» уточнили, что мультимедиа работает на английском, но через CarPlay приложения могут быть на русском.
Утильсбор за автомобили оплачен полностью, так как машины продаются с официальной гарантией. Дилеры отметили, что авто можно приобрести в лизинг. Комплектации ограничены: доступны только стандартные версии без возможности выбора опций. Для CX-5 предлагаются версии Active и Supreme.
Машины есть в наличии у дилеров в крупных городах России, при отсутствии нужной комплектации доставка займет до трех дней. 

Цены на новую Mazda CX-5 стартуют от 3 890 000 руб. без учета скидок. За эту сумму вы получите автомобиль в комплектации Comfort с бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 155 л.с. Привод — передний.
Mazda CX-50 будет чуть дороже. За новый автомобиль с тем же двигателем придется заплатить от 4 500 000 рублей. Привод также передний.
Фото: loon.site
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автомобильный рынок

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