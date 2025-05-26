Экономика и бизнес 26.05.2025 в 09:46

Инвестпроект «Чудо Байкал» получил поддержку Правительства России

Планируемая сумма инвестиций составит 44,3 млрд. рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Инвестпроект «Чудо Байкал» получил поддержку Правительства России

Правительство Российской Федерации поддержит дополнительно строительство почти 200 отелей, горнолыжных курортов, парков развлечений и аквапарков до 2030 года в 51 регионе России.

Проект из Республики Бурятия «Чудо Байкал», расположенный на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань», получил поддержку в конкурсном отборе в рамках реализации программы льготного кредитования, одного из ключевых инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Строительство гостиничного комплекса «Чудо Байкал» в селе Горячинск вошло в число 170 проектов гостиниц, поддержанных в 2025 году Минэкономразвития России.

Инвестиционный проект ООО «Чудо Байкал» включает в себя СПА-центр с термальной зоной, спортивный комплекс с детским центром, зону активного отдыха, мотоклуб, этнодеревню, клинику восточной медицины, центр водных видов спорта, многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс и театрально-цирковую арену.

Планируемая сумма инвестиций составляет 44,3 миллиарда рублей.

- Мы формируем качественное туристическое предложение, и спрос на него обязательно будет. А значит - будут гости, рабочие места, налоги и доходы. Благодарю Премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина за возможность для Бурятии реализовывать передовые проекты в туристической отрасли, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

 

Фото: Номер один

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