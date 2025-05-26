«ТимлюйЦемент» принял участие в третьем фестивале науки и технологий «Технофест»

В частности, студенты и школьники смогли посмотреть, как работает карьерная техника на Таракановском месторождении известняков и порфироидов – сырьевой базе предприятия, как ведется разработка карьера. Каждый желающий мог подержать в руках материалы выставки: образцы сырьевых компонентов и клинкера, готовой продукции, мелющие тела, которыми загружают сырьевые и цементные мельницы.





Фестиваль науки и технологий «Технофест» состоялся на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ). Его целью стало знакомство детей и взрослых с достижениями и перспективами развития промышленности Бурятии. Для этого представители свыше 30 организаций и предприятий республики, в том числе сотрудники ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем»), подготовили интерактивные выставки, мастер-классы и конкурсы.Организаторами мероприятия выступили правительство Бурятии, ВСГУТУ, региональные отделения Союза машиностроителей России (при поддержке Комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ). По оценкам организаторов, фестиваль посетили более 4 тысяч школьников и студентов.Сотрудники ООО «ТимлюйЦемент» подробно рассказали посетителям заводской локации о технологии изготовления цемента, продемонстрировали на видеомониторах основное оборудование, используемое в производственных цехах.Сотрудники санитарно-промышленной лаборатории завода вместе с участниками фестиваля измерили скорость ветра, уровень шума, запыленность воздуха разными методами. Вместе с лаборантами аналитического отдела испытательного подразделения ООО «ТимлюйЦемент» школьники и студенты проводили химические эксперименты.Востребованной участниками фестиваля стала привезенная заводчанами познавательная «игра-ходилка» под названием «Кто быстрее изготовит качественный цемент?». Дети и взрослые с удовольствием кидали кубик и передвигались по игровому полю, попутно изучая этапы и особенности производства базового стройматериала.«Нам представилась прекрасная возможность ознакомить многочисленных гостей «Технофеста» с цементным производством, – комментирует итоги мероприятия управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Специалисты завода доступно и увлекательно рассказали посетителям площадки о цементе, а также о самых востребованных в цементном производстве профессиях. Надеемся, нам удалось вдохновить и заинтересовать молодежь Бурятии!».Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»