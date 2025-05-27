Экономика и бизнес 27.05.2025 в 09:56

Российская экономика пошла вниз

Дороговизна кредитов сворачивает инвестиционную активность в стране
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Текст: Иван Иванов
Российская экономика пошла вниз

В России наблюдаются серьезные риски переохлаждения экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, - сообщают «Ведомости».

Ухудшение экономической ситуации, пожалуй, впервые признано на самом верху.

В России из-за высоких ставок по кредитам в промышленности происходит явное снижение спроса и затухание экономической активности. Так снижается производство пищевых продуктов, падает добыча угля, ускоряется снижение выпуска стройматериалов, падают темпы гражданского машиностроения.

Главным маркером спада экономики стало снижение грузоперевозок. Так за первые четыре месяца 2025 года погрузка на РЖД снизилась на 6,8%, падение особенно заметно в сегментах каменного угля (-3,1% к январю-апрелю 2024 г.), кокса (-11,5%), нефти и нефтепродуктов (-цены 5,8%), черных металлов (-14,4%) и металлолома (-27,5%).

С октября 2024 г. ключевая ставка держится на уровне 21%.

Выступая в Госдуме, чиновник фактически заявил, что период жесткой кредитно-денежной политики и высоких ставок кредитования, продвигаемый Центральным банком должен завершиться в ближайшее время, чтобы экономика окончательно не «переохладилась».

«Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений», - заявил Максим   Решетников.

 

Фото: loon.site

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