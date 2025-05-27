Проект самолета «Байкал» попробуют запустить снова

Для поддержки производства и разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901, разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации) будут выделены необходимые ресурсы, сообщил «Коммерсант». Он привел слова министра финансов РФ Антона Силуанова с выступления в Госдуме, который пообещал финансирование проекта.ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.Ранее полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке «Байкала». Временной альтернативой для поставок до 2030 года планировалось сделать ремоторизированный Ан-2.Напомним, УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», стоимость контракта – более 10,4 млрд руб. До 2027 года завод должен был доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901. В итоге прототип оказался дорогим и имеющим массу недоделок. Одной из причин проблем с разработкой «Байкала» стал перевод его создания на УЗГА, который не выдержал намеченных сроков. Ранее планировалось, что разработкой самолета будет заниматься Улан-Удэнский авиационный завод.