Экономика и бизнес 27.05.2025 в 14:12

Проект самолета «Байкал» попробуют запустить снова

Минфин пообещал найти средства на разработку многострадального «кукурузника»
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Текст: Иван Иванов
Проект самолета «Байкал» попробуют запустить снова
Фото: архив «Номер один»
Для поддержки производства и разработки легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» (ЛМС-901, разработкой занимается Уральский завод гражданской авиации) будут выделены необходимые ресурсы, сообщил «Коммерсант». Он привел слова министра финансов РФ Антона Силуанова с выступления в Госдуме, который пообещал финансирование проекта.

ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.

Ранее полпред Дальневосточного Федерального округа Юрий Трутнев сообщал о закрытии проекта по разработке «Байкала». Временной альтернативой для поставок до 2030 года планировалось сделать ремоторизированный Ан-2.

Напомним, УЗГА определили исполнителем контракта для доработки легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал», стоимость контракта – более 10,4 млрд руб. До 2027 года завод должен был доработать самолет, двигатель ВК-800СМ и воздушный винт АВ-901. В итоге прототип оказался дорогим и имеющим массу недоделок. Одной из причин проблем с разработкой «Байкала» стал перевод его создания на УЗГА, который не выдержал намеченных сроков. Ранее планировалось, что разработкой самолета будет заниматься Улан-Удэнский авиационный завод.
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