Экономика и бизнес 27.05.2025 в 14:29
Сообщение о проведении смешанного аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества закрытого паевого инвестиционного фонда
ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» («Организатор торгов», ОГРН 1077760969879) сообщает о проведении смешанного аукциона в электронной форме (продажа имущества методом как понижения, так и повышения цены) (далее - процедура/аукцион). Процедура проводится в целях реализации имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1727-94197977), Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02 февраля 2010 г. за № 1728-94197902), и с целью поиска покупателя, имеющего возможность предложить наиболее выгодные по экономическим параметрам условия приобретения имущества. Процедура проводится по правилам процедуры продажи имущества посредством публичного предложения, предусмотренной регламентом функционирования Торговой секции КОМ Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (ИНН 7707704692, ЭТП). Место проведения: https://com.roseltorg.ru/.
Предмет торгов/аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент».
Лот 1: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору банковского счета №40701/004 от 21.04.2010 г. Сумма требований (задолженности) составляет - 11 432 116,41 рублей. Должник: Байкалбанк (ПАО), ОГРН 1020300003460. Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части - 24 октября 2016 г.) по делу № А10-5051/2016 БайкалБанк (публичное акционерное общество) ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена лота: 11 432 116,41 руб. Цена отсечения: 1 143,41 руб. Шаг на понижение: 228 619,46 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 2 286,19 руб.
Лот 2: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору банковского счета №40701/005 от 21.04.2010 г. Сумма требований (задолженности) составляет - 8 652 004,78 рублей. Должник: Байкалбанк (ПАО), ОГРН 1020300003460. Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части - 24 октября 2016 г.) по делу № А10-5051/2016 БайкалБанк (публичное акционерное общество) ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена лота: 8 652 004,78 руб. Цена отсечения: 865,28 руб. Шаг на понижение: 173 022,79 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 1 730,23 руб.
Лот 3: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору купли-продажи № 7/2 от 09.07.2015 г. Сумма требований (задолженности) составляет – 5 900 000,00 рублей. Должник: ООО «Биллинг-Центр», ОГРН 1030302676821. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 21.03.2018 г. по делу № A21-11420/2018 ООО «Биллинг-Центр» признано банкротом (как ликвидируемый должник), введена процедура конкурсного производства; Определением Арбитражного суда Калининградской области от 07.10.2020 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № A21-11420/2017 конкурсным управляющим утвержден Шпак Александр Анатольевич. Начальная цена лота: 5 900 000,00 руб. Цена отсечения: 590,00 руб. Шаг на понижение: 117 988,20 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 1 179,88 руб.
Сведения о времени торгов: Срок окончания приема заявок – 26.06.2025 г. до 12:00 по МСК; Начало торгов – 27.06.2025 г. 12: 00 по МСК;
Для участия в торгах заинтересованное лицо вносит задаток. Размер задатка составляет: лот 1 - 1 143,41 руб., лот 3 - 865,28 руб., лот 3 - 590,00 руб. Денежные средства необходимые для обеспечения заявки должны быть зачислены заинтересованным лицом на свой Лицевой счет, открытый на ЭТП, в срок не позднее даты и времени подачи заявки на участие. Задаток, внесенный участником, признанным победителем или единственным участником торгов, в отношении которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета торгов. В остальных случаях, задаток возвращается заявителям. В случае неоплаты имущества победителем торгов (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) в срок и в порядке, которые установлены договором купли-продажи, такой участник торгов утрачивает внесенный им задаток. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем торгов (или в отношении которого принято решение о заключении договора), от подписания договора купли-продажи имущества.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах, условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах, а также порядок рассмотрения заявок и проект договора купли-продажи указан в документации к торгам, опубликованной организатором торгов в извещении на сайте ЭТП.
Процедура продажи имущества посредством смешанного аукциона состоит из следующих этапов:
1. Этап процедуры продажи посредством публичного предложения проводится в следующем порядке: В ходе торгов проводится последовательное понижение цены первоначального предложения (начальной цены, указанной в документации) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения - 1 час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения. Время ожидания ценовых предложений на каждом «шаге понижения» - 20 минут. В случае подтверждения цены Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион на повышение в порядке, установленном регламентом (аукцион на повышение). Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
2. Этап аукциона (аукцион на повышение) проводится в следующем порядке: При проведении аукциона Участники подают предложения о цене соответствующие увеличению текущей цены на величину равную либо кратную величине «шага аукциона». Время приема предложений участников о цене имущества - 20 минут. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Организатор вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, допущенным к участию, при условии подтверждения цены посредством интерфейса ЭТП данным участником на первоначальном или каком-либо из этапов снижения цены.
Порядок заключения договора купли-продажи: Организатор торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов (единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора) предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением соответствующего договора. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» Д.У., осуществляющего доверительное управление закрытый паевым инвестиционных фондом в состав которого входит реализуемое имущество, как Продавцом и Победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) как Покупателем. Продавец заключает с Победителем договор купли-продажи имущества только при условии получения согласия специализированного депозитария фонда на заключение такого договора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ. Победитель торгов (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) в течение 5 рабочих дней с даты направления Организатором соответствующего предложения о заключении договора купли-продажи имущества обязан подписать договор купли-продажи имущества. Дата договора купли-продажи имущества указывается Продавцом в момент подписания им договора купли-продажи имущества и считается датой заключения договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, за вычетом внесенного ранее задатка (при условии его поступления на расчетный счет фонда).
Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о предмете торгов, порядке проведения процедуры, в том числе об оформлении участия можно на сайте Организатора http://www.fitam.ru/uit/ или у Организатора процедуры: sales@fitam.ru, Тел.: +7-495-210-17-89 (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 в офисе организатора по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.).
Предмет торгов/аукциона: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент».
Лот 1: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Квант». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору банковского счета №40701/004 от 21.04.2010 г. Сумма требований (задолженности) составляет - 11 432 116,41 рублей. Должник: Байкалбанк (ПАО), ОГРН 1020300003460. Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части - 24 октября 2016 г.) по делу № А10-5051/2016 БайкалБанк (публичное акционерное общество) ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена лота: 11 432 116,41 руб. Цена отсечения: 1 143,41 руб. Шаг на понижение: 228 619,46 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 2 286,19 руб.
Лот 2: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору банковского счета №40701/005 от 21.04.2010 г. Сумма требований (задолженности) составляет - 8 652 004,78 рублей. Должник: Байкалбанк (ПАО), ОГРН 1020300003460. Решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. (дата объявления резолютивной части - 24 октября 2016 г.) по делу № А10-5051/2016 БайкалБанк (публичное акционерное общество) ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986, признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Начальная цена лота: 8 652 004,78 руб. Цена отсечения: 865,28 руб. Шаг на понижение: 173 022,79 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 1 730,23 руб.
Лот 3: право на заключение договора купли-продажи имущества, входящего в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Селена». Предметом продажи по Договору купли-продажи является следующие денежные права требования (дебиторская задолженность): права требования по Договору купли-продажи № 7/2 от 09.07.2015 г. Сумма требований (задолженности) составляет – 5 900 000,00 рублей. Должник: ООО «Биллинг-Центр», ОГРН 1030302676821. Решением Арбитражного суда Калининградской области от 21.03.2018 г. по делу № A21-11420/2018 ООО «Биллинг-Центр» признано банкротом (как ликвидируемый должник), введена процедура конкурсного производства; Определением Арбитражного суда Калининградской области от 07.10.2020 г. (дата объявления резолютивной части) по делу № A21-11420/2017 конкурсным управляющим утвержден Шпак Александр Анатольевич. Начальная цена лота: 5 900 000,00 руб. Цена отсечения: 590,00 руб. Шаг на понижение: 117 988,20 руб. Шаг на повышение (шаг аукциона): 1 179,88 руб.
Сведения о времени торгов: Срок окончания приема заявок – 26.06.2025 г. до 12:00 по МСК; Начало торгов – 27.06.2025 г. 12: 00 по МСК;
Для участия в торгах заинтересованное лицо вносит задаток. Размер задатка составляет: лот 1 - 1 143,41 руб., лот 3 - 865,28 руб., лот 3 - 590,00 руб. Денежные средства необходимые для обеспечения заявки должны быть зачислены заинтересованным лицом на свой Лицевой счет, открытый на ЭТП, в срок не позднее даты и времени подачи заявки на участие. Задаток, внесенный участником, признанным победителем или единственным участником торгов, в отношении которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета торгов. В остальных случаях, задаток возвращается заявителям. В случае неоплаты имущества победителем торгов (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) в срок и в порядке, которые установлены договором купли-продажи, такой участник торгов утрачивает внесенный им задаток. Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или отказа участника, ставшего победителем торгов (или в отношении которого принято решение о заключении договора), от подписания договора купли-продажи имущества.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах, условия допуска и отказа в допуске к участию в торгах, а также порядок рассмотрения заявок и проект договора купли-продажи указан в документации к торгам, опубликованной организатором торгов в извещении на сайте ЭТП.
Процедура продажи имущества посредством смешанного аукциона состоит из следующих этапов:
1. Этап процедуры продажи посредством публичного предложения проводится в следующем порядке: В ходе торгов проводится последовательное понижение цены первоначального предложения (начальной цены, указанной в документации) на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Время приема предложений Участников о цене первоначального предложения - 1 час от времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения. Время ожидания ценовых предложений на каждом «шаге понижения» - 20 минут. В случае подтверждения цены Победителем признается Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других Участников. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион на повышение в порядке, установленном регламентом (аукцион на повышение). Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.
2. Этап аукциона (аукцион на повышение) проводится в следующем порядке: При проведении аукциона Участники подают предложения о цене соответствующие увеличению текущей цены на величину равную либо кратную величине «шага аукциона». Время приема предложений участников о цене имущества - 20 минут. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Организатор вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов, допущенным к участию, при условии подтверждения цены посредством интерфейса ЭТП данным участником на первоначальном или каком-либо из этапов снижения цены.
Порядок заключения договора купли-продажи: Организатор торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов торгов направляет победителю торгов (единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении договора) предложение о заключении договора купли-продажи имущества с приложением соответствующего договора. Договор купли-продажи имущества заключается между ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» Д.У., осуществляющего доверительное управление закрытый паевым инвестиционных фондом в состав которого входит реализуемое имущество, как Продавцом и Победителем (участником, в отношении которого принято решение о заключении договора) как Покупателем. Продавец заключает с Победителем договор купли-продажи имущества только при условии получения согласия специализированного депозитария фонда на заключение такого договора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ. Победитель торгов (участник, в отношении которого принято решение о заключении договора) в течение 5 рабочих дней с даты направления Организатором соответствующего предложения о заключении договора купли-продажи имущества обязан подписать договор купли-продажи имущества. Дата договора купли-продажи имущества указывается Продавцом в момент подписания им договора купли-продажи имущества и считается датой заключения договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, за вычетом внесенного ранее задатка (при условии его поступления на расчетный счет фонда).
Ознакомиться с документами, получить более подробную информацию о предмете торгов, порядке проведения процедуры, в том числе об оформлении участия можно на сайте Организатора http://www.fitam.ru/uit/ или у Организатора процедуры: sales@fitam.ru, Тел.: +7-495-210-17-89 (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 в офисе организатора по адресу: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6.).
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