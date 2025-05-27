Экономика и бизнес 27.05.2025 в 15:11
Застройщик из Бурятии «Мегаполис» задолжал миллионы
Деловой партнер был вынужден обратиться в суд
Текст: Петр Санжиев
ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис» не сумело в срок выполнить взятые на себя обязательства. С чем это связано неизвестно. Но ситуация привела к тому, что контрагент стал отстаивать свои интересы в суде.
Истцом оказалось ООО «СибЭлКом», которое потребовало взыскать задолженность по договору поставки в размере более 5 млн рублей, а также около 250 тыс. рублей неустойки. Ответчиком помимо ООО «СЗ «Мегаполис» стал Владимир Хусаев, как частное лицо.
Фирма-поставщик заявила, что поставила ООО «СЗ «Мегаполис» продукцию электротехнического назначения. «Продукция была принята, но не оплачена, при этом претензий по качеству не поступало», - отметил истец.
Причем же здесь г-н Хусаев, как частное лицо?
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, он является генеральным директором данного специализированного застройщика. Он учредитель «Мегаполиса» со 100-процентной долей. Правда, в ЕГРЮЛ по поводу доли есть сведения о договорах залога (залогодержатель ПАО «Сбербанк России»). В целом, это весьма известный в строительном мире Бурятии бизнесмен. К слову, его сейчас судят по обвинению в крупном мошенничестве.
Но выяснилось, что в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки продукции между ООО «СибЭлКом» и ним, как частным лицом, был заключен договор поручительства. Человек поручился за свою фирму. Поэтому ответчиков оказалось двое – фирма и гражданин.
Иск был принят судом к производству в апреле. Однако уже в мае производство по делу прекратили. Стороны предпочли заключить мировое соглашение и попросили утвердить его. В подписанном виде документ поступил судье. Проанализировав текст, она заключила, что документ соответствует законодательству, отвечает интересам сторон и не нарушает права и интересы третьих лиц.
Фирма-поставщик получит основную сумму долга тремя равными платежами по согласованному графику. Неустойку стороны договорились снизить до 120 тыс. рублей и выделили в отдельный четвертый платеж.
Если «Мегаполис» нарушит срок уплаты любого платежа, то рассрочка автоматически прекратит свое действие, а у ответчиков возникнет солидарная обязанность уплатить поставщику всю невыплаченную сумму. Сможет ли специализированный застройщик выдержать установленный график предсказать сложно. Ведь то, что строительная компания вовремя не нашла денег, чтобы заплатить за поставку электрики, можно считать тревожным «звонком».
В СМИ давно пишут, что строительный рынок в стране на фоне резкого сокращения льготных ипотечных программ, высокой ключевой ставки Центробанка и ряда других факторов, оказался в неоднозначном положении. Не исключено, что неспособность «Мегаполиса» в срок исполнить свои бизнес-обязательства связана именно с этим положением.
Определение суда об утверждении мирового соглашения можно обжаловать в вышестоящей инстанции, но это вряд ли кто будет делать.
Истцом оказалось ООО «СибЭлКом», которое потребовало взыскать задолженность по договору поставки в размере более 5 млн рублей, а также около 250 тыс. рублей неустойки. Ответчиком помимо ООО «СЗ «Мегаполис» стал Владимир Хусаев, как частное лицо.
Фирма-поставщик заявила, что поставила ООО «СЗ «Мегаполис» продукцию электротехнического назначения. «Продукция была принята, но не оплачена, при этом претензий по качеству не поступало», - отметил истец.
Причем же здесь г-н Хусаев, как частное лицо?
Согласно выписки из ЕГРЮЛ, он является генеральным директором данного специализированного застройщика. Он учредитель «Мегаполиса» со 100-процентной долей. Правда, в ЕГРЮЛ по поводу доли есть сведения о договорах залога (залогодержатель ПАО «Сбербанк России»). В целом, это весьма известный в строительном мире Бурятии бизнесмен. К слову, его сейчас судят по обвинению в крупном мошенничестве.
Но выяснилось, что в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки продукции между ООО «СибЭлКом» и ним, как частным лицом, был заключен договор поручительства. Человек поручился за свою фирму. Поэтому ответчиков оказалось двое – фирма и гражданин.
Иск был принят судом к производству в апреле. Однако уже в мае производство по делу прекратили. Стороны предпочли заключить мировое соглашение и попросили утвердить его. В подписанном виде документ поступил судье. Проанализировав текст, она заключила, что документ соответствует законодательству, отвечает интересам сторон и не нарушает права и интересы третьих лиц.
Фирма-поставщик получит основную сумму долга тремя равными платежами по согласованному графику. Неустойку стороны договорились снизить до 120 тыс. рублей и выделили в отдельный четвертый платеж.
Если «Мегаполис» нарушит срок уплаты любого платежа, то рассрочка автоматически прекратит свое действие, а у ответчиков возникнет солидарная обязанность уплатить поставщику всю невыплаченную сумму. Сможет ли специализированный застройщик выдержать установленный график предсказать сложно. Ведь то, что строительная компания вовремя не нашла денег, чтобы заплатить за поставку электрики, можно считать тревожным «звонком».
В СМИ давно пишут, что строительный рынок в стране на фоне резкого сокращения льготных ипотечных программ, высокой ключевой ставки Центробанка и ряда других факторов, оказался в неоднозначном положении. Не исключено, что неспособность «Мегаполиса» в срок исполнить свои бизнес-обязательства связана именно с этим положением.
Определение суда об утверждении мирового соглашения можно обжаловать в вышестоящей инстанции, но это вряд ли кто будет делать.
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