Экономика и бизнес 28.05.2025 в 10:48

Минсельхозпрод Бурятии поддерживает будущих аграриев: студенты набираются опыта в фермерских хозяйствах

Студенты-агрономы учатся настраивать посевные комплексы и занимаются ремонтом техники
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Текст: Служба информации "Номер один"
Минсельхозпрод Бурятии поддерживает будущих аграриев: студенты набираются опыта в фермерских хозяйствах

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия компенсирует 90% затрат на проживание и заработную плату студентов, проходящих производственную практику в сельхозпредприятиях. Это не только помогает будущим специалистам получить ценный опыт, но и повышает шансы на то, что они останутся работать в агросекторе.

Студенты технологического и агрономического факультетов сельскохозяйственной академии проходят практику в фермерском хозяйстве Мухоршибирского района, которым руководит Амгалан Ринчинов.




- Наше хозяйство организовано в 2017 году, и с каждым годом мы развиваемся. Сейчас у нас два направления: растениеводство и животноводство. В этом году посевная площадь составила около 5000 гектаров, задействовано много техники и людей. Работа кипит, посевная в самом разгаре, — рассказывает фермер.

Уже второй год подряд к нему приезжают студенты по программе «Кадры в АПК».

- В этом году ребята приехали с целевым направлением, некоторые были у нас и в прошлом году. Работают с интересом, вникают в свою специальность. У нас есть агрономы, инженеры, механики — все работают слаженно, - отмечает Амгалан Ринчинов.

Студенты-агрономы учатся настраивать посевные комплексы, контролируют глубину посева и нормы высева, а будущие инженеры занимаются ремонтом и обслуживанием техники.

- Сейчас узких специалистов не хватает. Эта программа очень важна: к нам приезжают молодые ребята, которые учатся именно по тем специальностям, что востребованы в наших хозяйствах. Нам нужны агрономы, разбирающиеся в современных технологиях, инженеры-механики, способные работать с новой цифровой техникой, ветеринары и зоотехники, - подчеркивает фермер.

Студенты, в свою очередь, ценят возможность применить теорию на практике.

- Мы подготавливаем зерно для посадки: протравливаем, фасуем, загружаем. Объемы работы большие, но это интересно. Сельское хозяйство — перспективная отрасль, особенно сейчас, когда важно развивать собственное производство. После окончания учебы планирую двигаться в этом направлении, возможно, открою своё КФХ, - делится Антон Горбачев, один из практикантов.

Благодаря поддержке Минсельхозпрода Бурятии студенты получают реальный опыт, а фермеры — мотивированных помощников, которые в будущем могут стать новым поколением аграриев.

 

Фото: Минсельхозпрод РБ

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