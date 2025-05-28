Экономика и бизнес 28.05.2025 в 11:14

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу

Она направлена на оптимизацию и повышение эффективности управленческой, финансовой и операционной деятельности
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Текст: Андрей Константинов
Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу
Фото: предоставлено центром «Мой бизнес»
Сама услуга состоит из нескольких этапов. Сначала проходит консультация по внедрению аналитики, а затем начинается детальный анализ о продажах организации. Оценивают их объем, эффективность, рост и снижение, сезонность, средний чек, а также количество покупок и сделок. Далее идет анализ прибыльности – валовой, чистой и рентабельности. Затем проверяют ценовую политику – текущие цены, конкурентноспособность, промо-активность, трафик. По итогам детального анализа специалисты предложат свои рекомендации по оптимизации бизнеса.

Получить услугу от центра «Мой бизнес» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность не менее 2 лет, в штате которых - не менее 2-х официально трудоустроенных сотрудников. Уровень софинансирования услуг – 30% от цены договора для получателей.

Мера поддержки реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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