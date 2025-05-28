Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу

Сама услуга состоит из нескольких этапов. Сначала проходит консультация по внедрению аналитики, а затем начинается детальный анализ о продажах организации. Оценивают их объем, эффективность, рост и снижение, сезонность, средний чек, а также количество покупок и сделок. Далее идет анализ прибыльности – валовой, чистой и рентабельности. Затем проверяют ценовую политику – текущие цены, конкурентноспособность, промо-активность, трафик. По итогам детального анализа специалисты предложат свои рекомендации по оптимизации бизнеса.Получить услугу от центра «Мой бизнес» могут субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность не менее 2 лет, в штате которых - не менее 2-х официально трудоустроенных сотрудников. Уровень софинансирования услуг – 30% от цены договора для получателей.Мера поддержки реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».