В селе Красный Яр появилась мобильная связь «Ростелекома»

«Ростелеком» построил базовую станцию в Красном Яре Кабанского района республики Бурятия. Мобильная связь и интернет появились в населенном пункте благодаря реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0), который рассчитан на небольшие сёла с численностью от 100 до 500 жителей.В Красном Яре базовая станция построена благодаря активности местных жителей и администрации района — в прошлом году они дружно проголосовали за свое село на портале госуслуг. Ежегодно там проходит опрос, по итогам которого формируется перечень сёл для проекта УЦН 2.0.Марина Вторушина, глава Красноярского сельского поселения республики Бурятия:«Теперь интернет у нас "ловит" очень хорошо, жители рады. Многие научились совершать покупки на маркетплейсах, активно общаются в соцсетях с детьми, родственниками, друзьями, живущими в Улан-Удэ и других городах. Старшему поколению освоить госуслуги, например, записаться к врачу, помогают дети и внуки или соседи помоложе. Я сама недавно через госуслуги поменяла паспорт и водительские права — это очень удобно и быстро».Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия:«В Бурятии федеральный проект УЦН 2.0 реализуется пятый год. За это время надежная голосовая связь и интернет появились в 73 малых населенных пунктах. Реализация проекта продолжится в этом году. До конца декабря базовые станции будут построены еще в 18 селах республики. Наша цель — обеспечить качественной мобильной связью и интернетом всех жителей Бурятии, в первую очередь из отдаленных и малочисленных сёл».«Ростелеком» реализует УЦН 2.0 на территории республики с 2021 года. В рамках этой программы оператор не только устанавливает базовые станции сотовой связи, но и создает необходимую инфраструктуру для их подключения. Так, в рамках проекта компания построила в районах Бурятии около 100 км современных оптических линий связи.Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Совместно с правительством республики компания "Ростелеком" активно работает по данному федеральному проекту, ежегодно расширяя зону покрытия 4G. На цифровой карте становится все меньше "белых пятен" — за время реализации программы более 25 тысяч человек получили доступ к мобильной связи и интернету. В этом году он появится еще у семи тысяч жителей сельских районов Бурятии».Реклама. ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 Erid: 2Vfnxy8Jtit