Экономика и бизнес 04.06.2025 в 16:16
В Бурятии пройдет акселератор социальных проектов
Предпринимателей приглашают поучаствовать в уникальной программе
Текст: Андрей Константинов
Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в уникальной образовательной программе, направленной на развитие социального предпринимательства.
Программа пройдет с 24 июня по 31 июля в смешанном формате, в онлайн формате и очно, и рассчитана на субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать деятельность в этой сфере.
Участников ждет 6 недель интенсивного обучения с экспертами, разбор ключевых тем: от основ социального предпринимательства и финансовой грамотности до продвижения проектов и работы с нейросетями. Также программа включает в себя практические задания, нетворкинг и разработку собственной бизнес-модели, и самое важное — возможность презентовать свой проект на финальной очной встрече в Улан-Удэ.
За 6 недель предприниматели получат все необходимые знания для запуска и развития своего дела. Обучение проводят профессионалы с реальным опытом в социальном бизнесе. У участников будет возможность узнать не только теорию, но и лайфхаки, которые не найти в учебниках. Помимо онлайн встреч пройдут индивидуальные консультации от экспертов в выбранных тематиках. Эксперты научат оформлять заявки на гранты, находить инвесторов и использовать краудфандинг. Это шанс получить деньги на реализацию своей идеи. К окончанию программы у ее участников будет готовый проект с продуманной стратегией. А финальная очная защита в Улан-Удэ — возможность получить обратную связь и полезные связи. Освоение работы с нейросетями для автоматизации процессов и продвижения даст преимущество на рынке уже сегодня.
Количество мест ограничено, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Мероприятие проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор — центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.
Программа пройдет с 24 июня по 31 июля в смешанном формате, в онлайн формате и очно, и рассчитана на субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, планирующих начать деятельность в этой сфере.
Участников ждет 6 недель интенсивного обучения с экспертами, разбор ключевых тем: от основ социального предпринимательства и финансовой грамотности до продвижения проектов и работы с нейросетями. Также программа включает в себя практические задания, нетворкинг и разработку собственной бизнес-модели, и самое важное — возможность презентовать свой проект на финальной очной встрече в Улан-Удэ.
За 6 недель предприниматели получат все необходимые знания для запуска и развития своего дела. Обучение проводят профессионалы с реальным опытом в социальном бизнесе. У участников будет возможность узнать не только теорию, но и лайфхаки, которые не найти в учебниках. Помимо онлайн встреч пройдут индивидуальные консультации от экспертов в выбранных тематиках. Эксперты научат оформлять заявки на гранты, находить инвесторов и использовать краудфандинг. Это шанс получить деньги на реализацию своей идеи. К окончанию программы у ее участников будет готовый проект с продуманной стратегией. А финальная очная защита в Улан-Удэ — возможность получить обратную связь и полезные связи. Освоение работы с нейросетями для автоматизации процессов и продвижения даст преимущество на рынке уже сегодня.
Количество мест ограничено, необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Мероприятие проходит по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор — центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Минпромторга Бурятии.