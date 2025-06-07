Центробанк снизил ключевую ставку с 21% до 20%

Совет директоров Банка России впервые за более чем 2,5 года принял решение снизить ключевую ставку - на 100 б.п., с 21% до 20% годовых. Последний раз ставка снижалась в сентябре 2022 года - с 8% до 7,5% годовых.«Это ни на что не повлияет, 1% это вообще ни о чем, реальное снижение должно быть минимум на 10% процентов, чтобы это сразу же запустило процессы кредитования на пополнение оборотных средств. Все что меньше - несущественно, - сообщил предприниматель из Улан-Удэ Баир Будаев.Тем более, что это, похоже, временная уступка главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.«Подход Банка России к дальнейшему снижению ключевой ставки требует осторожности и может предполагать паузы между "шагами". Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, и тем более, начнет расти, не исключено повышение ставки», цитирует слова Набиуллиной агентство «Интерфакс».«Для дальнейшей дезинфляции нам нужно поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания. Наши дальнейшие решения будут направлены на достижение цели по инфляции вблизи 4% в следующем году», - добавила Набиуллина.