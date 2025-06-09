Близкий к властям экономист предупредил о стагфляции

Печальный прогноз в интервью «Ведомостям» озвучил близкий к властям (брат министра обороны РФ) руководитель направления анализа макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.По его словам, во втором–третьем квартале 2025 года в стране прекратится рост зарплат: «возможности повышения оплаты труда у значительной массы компаний уже исчерпываются». А в третьем–четвёртом квартале может начаться ослабление рубля и — параллельно — рост рисков развития цепочек неплатежей.По его словам, основными проблемами стали торможение инвестиционной активности и достижение предела в росте реальных доходов населения при одновременном усилении склонности граждан к сбережениям.Судя по постепенному снижению ставки ЦБ, монетарные власти постепенно переходят к спасению промышленности от спада из-за дороговизны кредитных ресурсов. К их удешевлению и прогнозируемому росту инфляции. Несладко придется населению, которое в связи с разгоном цен будет нести все инфляционные тяготы. Особенно сильный скачок инфляции произойдет 1 июля, когда в Бурятии до 13% подорожают все бед исключения услуги в ЖКХ.