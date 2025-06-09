На территории «ТимлюйЦемента» открылась новая центральная проходная

В здание новой проходной переместился заводской здравпункт. В едином пространстве работают кабинеты приема, предрейсового осмотра, перевязочный и прививочный пункты. Теперь заводчанам будет проще проходить необходимые медосмотры и прочие процедуры.











В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») открыта новая центральная проходная. Она заменила два контрольно-пропускных пункта, работавших на территории завода ранее.Как сообщили в пресс-службе компании, просторная, светлая проходная оборудована уютной зоной ожидания, современными турникетами с увеличенной пропускной способностью в два потока, исключающими проникновение посторонних лиц на производственную площадку. Новый КПП обеспечивает высокий уровень защиты сотрудников и имущества, а также позволяет оптимизировать процессы учета рабочего времени.В здании проходной располагается служба охраны труда и промышленной безопасности ООО «ТимлюйЦемент» с отдельным кабинетом вводного инструктажа и учебным классом.Учебный класс оснащен необходимым оборудованием: компьютерами, телеэкраном для демонстрации учебных материалов, современными тренажерами для закрепления навыков оказания первой помощи пострадавшим. На новых манекенах-тренажерах можно отработать приемы Геймлиха и сердечно-легочной реанимации, а на специальных имитаторах различных травм и поражений – освоить алгоритм действий, направленных на сохранение жизни и здоровья людей при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах повреждений.Открытие центральной проходной в целом позволило оптимизировать маршруты перемещения сотрудников по территории предприятия и, соответственно, сократить временные затраты на дорогу до рабочих мест.Завершен монтаж учебно-тренировочного полигона для обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах. Полигон, расположенный рядом с новой проходной, поможет смоделировать все штатные и нештатные ситуации. Многие сотрудники предприятия имеют допуск к работам на высоте и в условиях ограниченных и замкнутых пространств. Это представители разных профессий: слесари-ремонтники, электросварщики, механики, машинисты вращающихся печей, машинисты сырьевых и цементных мельниц и т. д.Изменения коснулись и планировки территории, прилегающей к зданию заводоуправления. Так, почти вдвое увеличена площадь автостоянки личного транспорта сотрудников, установлена велопарковка.«Построенная проходная по праву стала украшением предприятия и обновленной заводской площади – с Доской почета, удобной парковкой, клумбами, на которых совсем скоро будут высажены цветы. Уверен, перемены пришлись по душе каждому цементнику», – комментирует новшества управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»